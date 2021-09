Nella prossima sessione di Calciomercato l'Inter potrebbe fare qualcosa per rinforzarsi a centrocampo, soprattutto se dovesse passare la fase a gironi di Champions League qualificandosi per gli ottavi di finale. I nerazzurri, infatti, hanno avuto qualche difficoltà in questa prima parte della stagione a livello numerico a causa dei problemi fisici di Stefano Sensi e Arturo Vidal, che già l'anno scorso sono stati spesso in infermeria. Proprio per questo motivo il club meneghino potrebbe cercare di regalare un nuovo innesto a Simone Inzaghi per non rischiare di andare in emergenza tra infortuni e squalifiche e un'occasione che il mercato potrebbe regalare risponde al nome di Gonzalo Villar.

Inter, idea Villar

L'Inter avrebbe messo gli occhi su Gonzalo Villar in vista della prossima sessione invernale di calciomercato. Il centrocampista spagnolo piaceva ai nerazzurri già questa estate ma non c'è stato il tempo di intavolare una trattativa con la Roma, vista la necessità di rinforzare altri reparti. I rapporti tra i due club sono ottimi comunque, come testimonia il passaggio in nerazzurro di Edin Dzeko a parametro zero con bonus in caso di qualificazione in Champions League che ammonta a circa 2 milioni di euro. Ciò potrebbe facilitare la buona riuscita dell'affare, eventualmente, a gennaio.

Villar, infatti, è ormai ai margini del club giallorosso dato che non rientra nei piani di José Mourinho.

Lo Special One continua a mandare il giocatore in tribuna, così come successo contro l'Udinese, e questo non facilita le cose. Il classe 1998 vuole giocare con una discreta continuità o, almeno, vuole la possibilità di mettersi in mostra che il tecnico portoghese non ha voluto concedere fino ad ora. Neanche uno spezzone di gara è stato giocato tra campionato e Conference League e a questo punto la cessione sembra quasi scontata tra qualche mese.

La possibile proposta dell'Inter

Gonzalo Villar è ormai ai margini della rosa della Roma e ciò potrebbe facilitare un suo trasferimento all'Inter. Il centrocampista è stato lanciato l'anno scorso da Fonseca e potrebbe ricoprire all'interno della rosa nerazzurra il ruolo di vice Brozovic, visto che al momento non c'è un giocatore con quelle caratteristiche, con Inzaghi che fino ad ora ha sempre adattato Nicolò Barella.

Il club meneghino potrebbe chiedere Villar in prestito con diritto di riscatto fissato per giugno 2022 o giugno 2023, per una cifra complessiva intorno ai 15 milioni di euro. Si era paventato anche uno scambio con Gagliardini o Vecino, ma tutto dipende dalle condizioni di Sensi e Vidal visto che, come detto, l'Inter non vuole rischiare di ritrovarsi con un reparto ridotto all'osso, senza alternative, nel momento decisivo della stagione.