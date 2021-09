L'Inter sta lavorando già in vista delle prossime sessioni di Calciomercato visto che ci sono alcuni reparti che sicuramente verranno ritoccati. Tra questi c'è l'attacco, che ha subito già una piccola rivoluzione questa estate con gli addii di Romelu Lukaku e Andrea Pinamonti, ceduti rispettivamente a Chelsea e Empoli, e gli arrivi di Joaquin Correa e Edin Dzeko. Non è finita qui, visto che il club nerazzurro potrebbe pescare in casa Sassuolo il prossimo rinforzo. Si è parlato a lungo di Giacomo Raspadori, ma quest'ultimo non sarebbe l'unico nome nel mirino dato che al club meneghino piacerebbe molto anche Gianluca Scamacca.

Inter su Scamacca

L'ultimo nome finito nel mirino dell'Inter sarebbe quello di Gianluca Scamacca. Il giovane centravanti, classe 1999. è esploso lo scorso anno al Genoa, mettendo a segno otto reti e collezionando due assist in ventisei partite di campionato, di cui alcune partendo dalla panchina, tanto che a gennaio lo avevano cercato la Roma e la Juventus. I rossoblu hanno alzato il muro e questa estate il calciatore è tornato al Sassuolo. Gli emiliano hanno deciso di puntare su di lui e su Giacomo Raspadori, altro nome che piace molto ai nerazzurri, cedendo Ciccio Caputo alla Sampdoria.

Una scelta importante, con Scamacca che si giocherà molto quest'anno. Anche il commissario tecnico della Nazionale italiana, Roberto Mancini, ha dimostrato di puntare su di lui convocandolo per le qualificazioni europee.

Gli azzurri, infatti, cercano un vero centravanti visto che sia Andrea Belotti che Ciro Immobile hanno riscontrato più di qualche difficoltà e sono finiti nel mirino delle critiche. Scamacca, inoltre, per l'Inter avrebbe le caratteristiche ideali per andare a ricoprire il ruolo di vice Edin Dzeko, che non è più giovanissimo e non può giocare sempre come, invece, faceva Romelu Lukaku.

La richiesta del Sassuolo

I rapporti tra Inter e Sassuolo sono ottimi, in particolar modo tra i due dirigenti, Giuseppe Marotta e Giovanni Carnevali. Questo potrebbe anche facilitare una trattativa per Gianluca Scamacca, con i nerazzurri che potrebbero puntare a non acquistare subito il giocatore, bensì ad una formula simile a quella che ha portato Locatelli alla Juventus, cioè in prestito annuale o biennale con diritto di riscatto che diventa obbligo allo scattare di determinate condizioni.

Non è escluso neanche l'inserimento di giovani contropartite tecniche, con Mulattieri che sta facendo molto bene in prestito al Crotone e potrebbe interessare agli emiliani visto che andrebbe a sostituire proprio Scamacca nella batteria degli attaccanti. Una trattativa che, comunque, procede in maniera separata da quella per Raspadori, valutato almeno 25 milioni di euro.