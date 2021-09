Il Milan torna in Champions League, la sua casa. Bentornato a casa Milan. Per farlo non poteva trovare avversario più romanticamente eccitante. Per il nuovo esordio nella massima competizione europea i rossoneri sbarcano a Liverpool. Il Milan manca dalla Champions League dall'11 Marzo 2014 dove i rossoneri abdicarono a Madrid contro l'Atletico che guarda caso è proprio nel girone di ferro del Milan. Un sottile filo rosso che accompagna le due squadre. Gli inglesi reduci dalla vittoria del 2019. Il Milan che ricorda quella benedetta Atene del 2007 e quella maledetta Istanbul del 2005.

Gioie e dolori tra due grandissime squadre protagoniste del calcio europeo. Il passato però è alle spalle e qui si gioca per il futuro. Si gioca la prima partita dei gironi. Il Milan arriva spavaldo, ma anche timoroso e con quella incredibile voglia di misurarsi con le big europee. Il Milan infatti ha vinto 2 a 0 contro la Lazio. Una partita di personalità e di intelligenza soprattutto nella fase difensiva dove Pioli ha intuito tutte le mosse per portare a casa i 3 punti. Nella partita precedente il Milan aveva strapazzato il Cagliari. Il Liverpool invece è reduce dalla brillante vittoria contro il Leeds ed è pronto a tornare a correre in Champions League tra le mura amiche. I rossoneri dovranno fare a meno della loro guida in campo e fuori.

Ibrahimovic infatti non è partito per la città dei Beatles. Lo svedese è tornato in grande spolvero nel finale con la Lazio. Un gol e tanto dinamismo per lui che mancheranno al Milan. Anche Tonali sembra in forte dubbio, ma resta presente in gruppo. La formazione iniziale non dovrebbe subire grossi stravolgimenti rispetto alla partita contro la Lazio.

Unico avvicendamento previsto quello di Bennacer al posto di Tonali. Da decidere se tra gli undici iniziali ci saranno ancora due ballottaggi: Florenzi oppure Saelemaekers sulla trequarti di destra mentre Romagnoli e Kjær si giocano una maglia in difesa a fianco di Tomori. Nel caso in cui Romagnoli dovesse partire dalla panchina, sarà Calabria ad indossare la fascia di capitano nella notte del grande ritorno nell'Europa che conta.

Milan : la lista dei convocati per il ritorno in Champions League

Portieri; Jungdal, Maignan, Tătărușanu.

Difensori: Ballo-Touré, Calabria, Florenzi, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Tomori.

Centrocampisti: Bennacer, Díaz, Kessie, Saelemaekers, Tonali.

Attaccanti: Giroud, Leão, Maldini, Rebić

Liverpool - Milan : le quote e il pronostico della prima di Champions League

Pronostico nettamente favorevole ai padroni di casa 1,43 mentre il Milan parte con un gap enorme 7,45.

Il pareggio si abbassa e si posiziona a 4,25 volte la puntata. Sui gol c'è l'imbarazzo della scelta delle puntate. I portieri saranno protagonisti, ma le quote più probabili sono l'over 2,5 e l'under 3,5. L'over 2,5 viene pagato 1,55 mentre l'under 3,5 viene dato a 1,50. Momo Salah è il giocatore più accreditato al gol per il Liverpool con quota 4,25 mentre nel Milan è il francese Giroud ad avere la probabilità più alta di realizzazione con 8,5 nonostante dovrebbe iniziare la gara dalla panchina.