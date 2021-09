L'Inter è pronta a riprendere il cammino in campionato affrontando nella terza giornata di campionato la Sampdoria allo stadio Marassi domenica 12 settembre alle ore 12:30. Non dovrebbero essere a disposizione i sudamericani che hanno partecipato alle partite di qualificazione ai mondiali in Qatar nel 2022 con le rispettive nazionali. Fra questi spicca Lautaro Martinez, che sarà probabilmente titolare nel match della prima giornata di Champions League contro il Real Madrid. L'argentino è sempre più un riferimento tecnico e uomo immagine dell'Inter, lo dimostrano le trattative avviate riguardo il prolungamento contrattuale.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato sarebbe vicino il prolungamento fino a giugno 2026. Il giocatore dovrebbe andare a guadagnare circa 6 milioni di euro a stagione diventando il giocatore più pagato della rosa nerazzurra, se escludiamo i contratti di Alexis Sanchez e Vidal per i quali l'Inter ha usufruito del Decreto Crescita.

La dirigenza nerazzurra avrebbe chiesto e ottenuto di non inserire nel nuovo contratto di Lautaro Martinez la clausola rescissoria presente sulla vecchia intesa contrattuale.

Lautaro Martinez potrebbe sottoscrivere il nuovo contratto senza clausola rescissoria

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato nel nuovo contratto che Lautaro Martinez sottoscriverà con l'Inter dovrebbe essere stata eliminata la clausola rescissoria presente in quello precedente da 110 milioni di euro.

In questo modo la società nerazzurra nell'eventualità dovesse trattare la cessione dell'argentino potrebbe farlo anche a prezzo maggiore. In estate la società ha rifiutato un'offerta da circa 80 milioni di euro compresi i bonus arrivata dal Tottenham. Lautaro Martinez dovrebbe quindi diventare il riferimento tecnico e commerciale della società nerazzurra per il presente e per il futuro.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

D'altronde il giocatore non ha mai nascosto di stare bene all'Inter e sarebbe pronto a rimanere per diverse stagioni.

Il possibile mercato dell'Inter

Le cessioni di Hakimi e Lukaku hanno permesso all'Inter di sistemare il bilancio societario. Per questo già dalla prossima stagione potrebbero esserci acquisti importanti dopo quelli di Dzeko, Dumfries e Correa.

La società nerazzurra potrebbe attingere al mercato dei parametri zero come già fatto in estate con l'arrivo di Hakan Calhanoglu. Ci sono diversi giocatori che interessano all'Inter e che vanno in scadenza a giugno 2022. Fra questi spiccano il portiere dell'Ajax Onana, che dalla prossima stagione potrebbe sostituire Handanovic. Piacciono anche i difensori Ginter e Rudiger e la punta del Napoli Insigne.