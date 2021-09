La prossima stagione tante società potrebbero attingere al mercato dei parametri zero. Tanti giocatori infatti sono in scadenza a giugno 2022 e potrebbero decidere di non prolungare la loro permanenza nelle loro società. Solo in Italia sono diversi i pezzi pregiati, fra questi spiccano il centrocampista del Milan Frank Kessié, la punta del Napoli Lorenzo Insigne e l'argentino della Juventus Paulo Dybala. Nel mercato europeo il miglior acquisto a parametro zero potrebbe essere Kylian Mbappé, che potrebbe trasferirsi al Real Madrid dopo esserci stato vicino durante il Calciomercato estivo.

In Inghilterra invece spicca invece il contratto in scadenza di uno dei migliori difensori europei.

Ci si riferisce ad Antonio Rudiger. Nonostante la volontà del tecnico Tomas Tuchel di tenerlo al Chelsea, attualmente ancora non è arrivata l'intesa sul prolungamento contrattuale del difensore tedesco. Ci sarebbe infatti distanza fra l'offerta della società inglese e le richieste del giocatore. Potrebbe quindi lasciare a parametro zero il Chelsea la prossima stagione. Sul difensore ci sarebbe l'interesse concreto di diverse società europee, fra queste Paris Saint Germain, Bayern Monaco, Real Madrid, Tottenham, Atletico Madrid e la Juventus.

Antonio Rudiger possibile acquisto a parametro zero la prossima stagione

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato anche la Juventus starebbe valutando l'ingaggio di Antonio Rudiger per la prossima stagione. Il difensore tedesco potrebbe lasciare a parametro zero il Chelsea, le parti non hanno ancora trovato l'intesa sull'ingaggio stagionale.

Il tedesco sarebbe un giocatore ideale per la Juventus anche in previsione 2023, quando Chiellini lascerà probabilmente il calcio giocato. Il nazionale tedesco Antonio Rudiger può giocare sia nella difesa a quattro che a tre e conosce anche il campionato italiano. Ha giocato nella Roma dal 2015 al 2017 prima di trasferirsi al Chelsea.

Il mercato della Juventus

La Juventus dovrebbe rinforzare soprattutto il centrocampo e settore avanzato la prossima stagione. Potrebbe farlo già durante il calciomercato invernale. Si parla infatti del possibile arrivo di un altro centrocampista di qualità dopo l'acquisto di Manuel Locatelli in estate. L'eventuale arrivo di un mediano però dipende da una cessione. I giocatori che potrebbero lasciare la società bianconera sono Aaron Ramsey e Weston McKennie. Il gallese non ha molto mercato a causa dell'ingaggio da 7 milioni di euro a stagione che attualmente guadagna. Diverse società inglesi invece sono interessate al centrocampista americano, anche le ultime vicende in nazionale (ha violato i protocolli coronavirus) potrebbero non agevolare una sua partenza durante il calciomercato invernale.