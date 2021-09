La Juventus è attesa da una stagione difficile. L'addio di Cristiano Ronaldo potrebbe pesare molto, anche perché il portoghese in tre stagioni in bianconero ha garantito più di 100 gol. La speranza è che il nuovo acquisto Moise Kean possa dare un contributo importante dal punto di vista realizzativo. La società bianconera ha deciso di ringiovanire la rosa, acquistando per il centrocampo Manuel Locatelli e per il settore avanzato, appunto, Moise Kean e Kaio Jorge. Possibile che il grande acquisto nel ruolo di punta sia posticipato alla prossima stagione.

Si è parlato di un possibile arrivo di Mauro Icardi durante il Calciomercato invernale. Difficile però che la società bianconera possa investire su costo di cartellino e di ingaggio pesanti.

Più probabile che la punta di qualità possa arrivare durante il prossimo calciomercato estivo. Il 'regalo' ai tifosi potrebbe quindi arrivare nell'anno del centenario della famiglia Agnelli alla Juventus. Nel 2022 si festeggiano infatti 100 anni dello storico e compianto presidente Gianni Agnelli mentre nel 2023 saranno 100 anni di proprietà della famiglia Agnelli nella società bianconera.

La punta Haaland possibile regalo ai tifosi della parte di Agnelli

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il presidente della Juventus Andrea Agnelli potrebbe decidere di fare un regalo ai sostenitori bianconeri.

La proprietà, infatti, per festeggiare i 100 anni dalla nascita di Gianni Agnelli e il centenario alla Juve della famiglia Agnelli potrebbe acquistare Erling Haaland. La punta norvegese, infatti, sarebbe considerato il profilo ideale per rinforzare il settore avanzato. La sua valutazione di mercato attuale è sui 100 milioni di euro, ma potrebbe incrementarsi nei prossimi mesi, anche perché piace a diverse società europee. La Juventus potrebbe sfruttare l'ottimo rapporto professionale con l'agente sportivo del giocatore, Mino Raiola, per portare la punta norvegese a Torino.

La storia dei presidenti della Juventus a partire dall'arrivo della famiglia Agnelli

La Juventus è passata alla famiglia Agnelli nel 1923. Fu Edoardo il primo presidente della società bianconera, nel 1947 fu il figlio Gianni a ereditare la carica di massimo dirigente bianconero fino al 1954. Un anno di transizione con Craveri, Cravetto e Giustiniani, fino all' arrivo di Umberto Agnelli, fratello di Gianni .

Sette anni alla guida della società che poi passò a Vittorio Catella (dal 1962 al 1971), Giampiero Boniperti (dal 1971 al 1990), Vittorio Chiusano (dal 1990 al 2003), Franzo Grande Stevens (dal 2003 al 2006), Giovanni Cobolli Gigli (dal 2006 al 2009), Jean Claude Blanc (2009-2010) e Andrea Agnelli, attualmente ancora in carica.