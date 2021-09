Ivan Perisic sta vivendo una "nuova vita" con la maglia dell’Inter. Il croato è riuscito a rilanciarsi l’anno scorso con Conte, divenendo un'alternativa importante sulla corsia di sinistra a tutta fascia e anche quest’anno alla corte di Inzaghi sembra assumere un ruolo importante nelle rotazioni del tecnico, ma c’è un dettaglio abbastanza rilevante: il suo contratto scadrà nell’estate del 2022 ed è possibile che non venga prolungato. Senza il rinnovo, il club meneghino potrebbe anche cederlo a gennaio per non perderlo poi a parametro zero in luglio.

Su di lui avrebbe messo gli occhi anche la Roma.

Perisic potrebbe lasciare Milano

Uno dei giocatori che potrebbe essere sacrificato dall'Inter per fare cassa nella prossima sessione di calciomercato è Ivan Perisic. L'esterno croato è iscritto quasi a zero a bilancio, essendo stato acquistato nell'estate del 2015 dal Wolfsburg per 18 milioni di euro e per questo la sua cessione porterebbe una plusvalenza. Inoltre, la sua partenza permetterebbe di abbassare notevolmente il monte stipendi, dato l'alto ingaggio percepito di 5 milioni di euro.

Stando alcuni rumors, il classe 1989 lascerebbe a gennaio Milano solo di fronte a una proposta contrattuale molto importante: parliamo di un contratto di almeno tre anni, meglio ancora se di quattro oppure con opzione per un quarto, da almeno 5 milioni di euro netti a stagione.

Un totale insomma di 15 milioni che ovviamente frena i potenziali acquirenti. Tuttavia la Roma sarebbe intenzionata a portare il croato nella capitale. Il calciatore ex Bayern Monaco è andato più volte vicino all’essere allenato da José Mourinho negli anni scorsi. In particolare il tecnico portoghese fu protagonista di un lungo corteggiamento all’esterno croato quando sedeva sulla panchina del Manchester United.

Le resistenze dell’Inter all’epoca impedirono il "matrimonio" col tecnico, che però potrebbe tornare d’attualità nei prossimi mesi.

L'Inter sarebbe tornata su Gosens

L’addio di Perisic sembra piuttosto probabile, anche per il suo ingaggio oneroso: Ausilio e Marotta si stanno già guardando attorno, anche perché a febbraio Perisic avrà 33 anni ed è giunto il momento di pensare al futuro.

Il nome tornato in auge sul taccuino dei dirigenti sarebbe quello di Robin Gosens. L'esterno tedesco si è consacrato su altissimi livelli con la maglia dell'Atalanta, sia in campionato che in Champions League. Proprio il ruolo a tutta fascia sinistra rivestito nella Dea pone il classe 1994 tra i possibili obiettivi dell'Inter, visto che si sposerebbe a pieno con lo schieramento tattico di Simone Inzaghi.

I rapporti tra Inter e Atalanta sono ottimi e questo potrebbe facilitare la trattativa per Gosens qualora il club bergamasco dovesse decidere di privarsi del giocatore tedesco. Il ventisettenne ha un valore di mercato di circa 35 milioni di euro, anche se il contratto in scadenza a giugno 2022 potrebbe portare la Dea a chiedere una cifra inferiore. Per alleggerire l'esborso economico l'Inter potrebbe aggiungere anche il cartellino del giovane Lorenzo Pirola, attualmente in prestito al Monza.