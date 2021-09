L'Inter è stata una delle protagoniste del calciomercato estivo in Italia. La società nerazzurra grazie a due cessioni pesanti come quelle di Hakimi e di Lukaku è riuscita a sistemare il bilancio e a trovare i fondi necessari per rinforzare la rosa. Sono infatti arrivati Dumfries per la fascia destra e due punte come Dzeko e Correa. L'attuale rosa a disposizione del tecnico Simone Inzaghi è considerata dai principali addetti ai lavori come una delle favorite se non la favorita per la vittoria del campionato. L'Inter però è già al lavoro in previsione nel 2022, quando diversi giocatori potrebbero lasciare Milano.

Fra questi spiccano sicuramente Alexis Sanchez, condizionato nelle ultime settimane da un infortunio che potrebbe tenerlo fermo ancora diverso tempo. Si lavora inoltre anche all'eventuale sostituto di Dzeko, anche perché la punta la prossima stagione avrà 36 anni. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato l'Inter starebbe valutando due profili per rinforzare il settore avanzato nel 2022. Si tratta di Giacomo Raspadori del Sassuolo e di Lorenzo Insigne del Napoli.

Raspadori e Insigne i possibili sostituti di Alexis Sanchez per la prossima stagione

L'Inter nei prossimi mesi potrebbe decidere di rinforzare ulteriormente il settore avanzato considerando il possibile addio di Alexis Sanchez nel 2022.

La società nerazzurra starebbe valutando due giocatori in particolare: il primo è Giacomo Raspadori, punta 21enne del Sassuolo protagonista di una grande stagione 2020-2021 con la società emiliana. Grazie ad una seconda parte di stagione importante è stato convocato dal commissario tecnico della nazionale italiana Roberto Mancini per l'Europeo.

Può vantare quindi nel suo palmares un titolo di campione d'Europa, nonostante abbia iniziato da poco a giocare nel calcio professionistico. La sua valutazione di mercato è di circa 20 milioni di euro, ma potrebbe incrementare nei prossimi mesi nel caso dovesse confermarsi nel campionato italiano. Di certo l'ottimo rapporto professionale fra l'amministratore delegato dell'Inter Giuseppe Marotta e quello del Sassuolo Giovanni Carnevali potrebbe agevolare la trattativa di mercato.

Lorenzo Insigne potrebbe trasferirsi a parametro zero all'Inter

Altro giocatore che piace all'Inter è sicuramente Lorenzo Insigne, protagonista di un grande Europeo con la nazionale italiana e capitano del Napoli. Il giocatore ha il contratto in scadenza a giugno 2022 e attualmente non ci sarebbero i presupposti per un prolungamento contrattuale. L'Inter potrebbe provare ad ingaggiarlo a parametro zero come già fatto con Hakan Calhanoglu nell'estate 2021, offrendogli un ingaggio simile a quello percepito dal centrocampista turco a circa 6 milioni di euro a stagione fino a giugno 2026.