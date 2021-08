L'Inter potrebbe pensare anche a Lorenzo Insigne come rinforzo per l'attacco. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, il calciatore potrebbe lasciare il Napoli, non avendo rinnovato il proprio contratto, che va in scadenza fra meno di un anno. De Laurentiis avrebbe fatto intendere di accettare in caso dovesse arrivare un'offerta da 25 milioni di euro, cifra non bassa considerato che potrebbe essere tesserato a parametro zero a giugno 2022. I nerazzurri, dopo l'addio di Romelu Lukaku, lo vorrebbero per rinforzare il reparto.

I possibili nomi per l'attacco dell'Inter

In entrata, oltre al nome di Edin Dzeko (con il quale l'accordo sarebbe molto vicino), circola quello di Joaquin Correa. L'argentino sarebbe una richiesta esplicita di Simone Inzaghi. Alla Lazio potrebbe andare un'offerta di 25 milioni di euro più altri bonus.

Sarebbe decisamente più difficile invece arrivare a Dusan Vlahovic, che la Fiorentina vorrebbe blindare con una clausola da 70 milioni.

L'Inter starebbe intensificando i contatti per Denzel Dumfries

La società nerazzurra avrebbe intanto intensificato i contatti per assicurarsi le prestazioni di Denzel Dumfries. L'olandese sarebbe il preferito di Simone Inzaghi per prendere il posto di Achraf Hakimi.

I dirigenti milanesi avrebbero offerto 10 milioni di euro più 3 milioni di bonus ma il Psv Eindhoven valuterebbe il ragazzo circa 15-20 milioni di euro. Fondamentale sarà anche il lavoro di Mino Raiola, agente del terzino che starebbe premendo affinché il suo assistito si trasferisca alla Pinetina.

Il procuratore, inoltre, dovrà risolvere la situazione che riguarda Andrea Pinamonti.

L'attaccante dovrebbe trasferirsi in prestito all'Empoli. Resta però da sciogliere il nodo sullo stipendio da due milioni di euro che percepisce attualmente.

L'Inter potrebbe poi chiudere definitivamente la trattativa per l'arrivo di Nahitan Nandez. Il centrocampista in questi giorni non si sta allenando con il Cagliari e avrebbe già accettato il trasferimento a Milano.

La formula dovrebbe essere impostata su un prestito oneroso più diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro. Nell'operazione dovrebbe essere inserito anche Radja Nainggolan, che raggiungerà la squadra di Leonardo Semplici in prestito. I nerazzurri pagheranno anche una parte dell'ingaggio da 4 milioni di euro percepiti dal calciatore belga.