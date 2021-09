In Spagna tiene banco la questione relativa al contratto che lega il baby talento Ansu Fati, classe 2002, e il Barcellona. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, un possibile "cavillo" nel suo contatto potrebbe teoricamente permetterne lo svincolo a parametro zero già a giugno 2022. Evidentemente qualora tale ipotesi si verificasse, il giocatore avrebbe la fila di pretendenti e - secondo alcune indiscrezioni - potrebbe interessare anche alla Juventus.

Entrando nel dettaglio, il contratto triennale fra il giocatore e la squadra catalana è stato firmato nel 2019 quando il calciatore non aveva ancora compiuto i 18 anni.

Secondo il regolamento Fifa i giocatori di età inferiore ai 18 anni non potrebbero firmare un accordo di durata maggiore a tre anni. Pertanto, secondo l'interpretazione anche del suo agente Jorge Mendes, a giugno il suo contratto andrebbe in scadenza. Situazione che richiederebbe quindi un rinnovo coi catalani o in alternativa lo svincolo a zero.

Ma il club blaugrana invece ritiene, come riporta El Mundo Deportivo, che all'interno dell'accordo ci sia una clausola unilaterale che permette un rinnovo automatico di durata biennale (quindi fino al 2024). I catalani inoltre si appellerebbero al fatto che il ragazzo vorrebbe continuare il suo percorso di crescita nel club. È comunque peraltro possibile che Ansu Fati voglia comunque continuare con il Barcellona anche perché, dopo la partenza di Lionel Messi, ormai passato al Paris Saint Germain, il giovane Fati potrebbe diventare centrale nel progetto di Ronald Koeman.

In attesa di capire come si evolverà questa situazione, la "stellina" iberica intanto è pronta a tornare in campo, dopo essere stata a lungo fuori dai campi a causa di un lungo infortunio al ginocchio.

Secondo Vieri Haaland dovrebbe andare al Real Madrid

Intanto il centravanti norvegese Erling Braut Haaland piacerebbe molto al Real Madrid di Florentino Perez.

"Negli ultimi 20-30 anni non ho mai visto un centravanti 20enne forte come lui, nemmeno Van Basten era forte come lui. Ci hanno detto che Haaland va il prossimo anno al Real Madrid al 100%, già fatto tutto. Non so se è vero, ma questo è quello che mi dicono", lo ha dichiarato l'ex attaccante Christian Vieri durante il suo intervento alla Bobo Tv in diretta sul canale Twitch.

Il norvegese al Real potrebbe fare coppia con Kylian Mbappè, che potrebbe svincolarsi a parametro zero dal Psg nel 2022 proprio per accasarsi al club spagnolo.

Dusan Vlahovic potrebbe rinnovare con la Fiorentina

Nel frattempo sarebbe in avvicinamento il rinnovo contrattuale fra Dusan Vlahovic e la Fiorentina.

Secondo quanto riportato da diverse indiscrezioni potrebbe essergli offerto un rinnovo da 4 milioni di euro all'anno fino al 2025. Nel contratto, inoltre, si dovrebbe inserire una clausola da circa 80 milioni di euro per allontanare le squadre eventualmente interessate, come lo erano state Tottenham e Atlatico Madrid circa un mese fa.