La Juventus ha chiuso il calciomercato estivo con solo tre acquisti: a centrocampo è arrivato Manuel Locatelli, per il settore avanzato, invece, la società bianconera ha deciso di investire su Kaio Jorge e Moise Kean. Il nazionale italiano sarà quindi il sostituto di Cristiano Ronaldo, trasferitosi al Manchester United. Gli attaccanti titolari della Juventus della stagione 2021-2022 saranno probabilmente Alvaro Morata e Paulo Dybala. Lo spagnolo è stato confermato almeno fino a giugno 2022. La Juventus dovrà valutare poi il suo eventuale riscatto dall'Atletico Madrid per circa 35 milioni di euro.

Da risolvere anche la situazione contrattuale di Paulo Dybala, in scadenza a giugno 2022. L'agente sportivo del giocatore, Jorge Antun, ha già avuto tre incontri con la società bianconera, con la quale ci sarebbe ancora distanza fra offerta e richieste del giocatore. La Juventus sarebbe arrivata a circa 9 milioni di euro a stagione, compresi i bonus, il giocatore vorrebbe 10 milioni di euro a stagione. L'eventuale mancata intesa sul prolungamento contrattuale potrebbe portare alla cessione di Dybala . Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, fra le società interessate al giocatore ci sarebbe il Real Madrid.

Il Real Madrid potrebbe acquisire Paulo Dybala a gennaio

Secondo la stampa sportiva spagnola, il Real Madrid, dopo non essere riuscito ad acquistare Kylian Mbappé, potrebbe decidere di investire su Dybala a gennaio.

L'argentino va in scadenza di contratto a giugno 2022 e arriverebbe nella società spagnola a prezzo vantaggioso. Se la Juventus durante il Calciomercato estivo lo valutava circa 60 milioni di euro, a gennaio potrebbe lasciarlo partire per poco più della metà. La speranza della società bianconera, però, sarebbe quella di riuscire a trovare un'intesa sul prolungamento di contratto, anche perché Dybala dovrebbe rappresentare un riferimento tecnico e commerciale della Juventus per il presente e per il futuro.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Non è un caso che sia attualmente il vicecapitano bianconero.

Il mercato della Juventus

La Juventus è già al lavoro anche in previsione calciomercato estivo 2022. La società bianconera dovrebbe proseguire con gli investimenti su giovani di qualità, come è successo nelle ultime due stagioni. Fra i giocatori graditi per il settore avanzato ci sarebbe Dusan Vlahovic, in scadenza di contratto con la Fiorentina a giugno 2023.

La sua valutazione di mercato è di circa 60 milioni di euro, prezzo che potrebbe crescere nei prossimi mesi nel caso in cui il giocatore si confermi nel campionato italiano. Per quanto riguarda invece il centrocampo, piacciono Boubacar Kamara dell'Olympique Marsiglia e Aurelien Tchouameni del Monaco.