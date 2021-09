Questa estate Federico Cherubini ha raccolto l'eredità di Fabio Paratici come responsabile del mercato della Juventus. Il nuovo ds ha dovuto fare i conti con i problemi economici lasciati dalla pandemia e fare acquisti non è stato facile.

Inoltre, Federico Cherubini ha dovuto scontrarsi con la volontà di Cristiano Ronaldo di lasciare la Juventus. Di questo e di molto altro il dirigente bianconero ha parlato a Tuttosport: "Non voglio essere ipocrita e dire che gestire la situazione Ronaldo il 28 agosto sia stato piacevole", ha detto Cherubini. Evidentemente per la Juventus non è stato facile sostituire uno come CR7, ma la società ha deciso di anticipare il futuro scegliendo Moise Kean.

La Juventus riparte da Kean

La Juventus, in questa estate, ha dovuto rinunciare a Cristiano Ronaldo poiché il giocatore non voleva più restare in bianconero. Dell'addio di CR7 ne ha parlato anche Federico Cherubini: "Una volta che Cristiano Ronaldo ci parla nel modo in cui ci ha parlato, non ci può essere epilogo diverso". Dunque non vi erano margini per trattenere Cristiano Ronaldo anche perché "la Juventus è più importante di tutto", come ha spiegato lo stesso Cherubini.

I bianconeri per sostituirlo hanno scelto Moise Kean e proprio di lui ha parlato il ds della Vecchia Signora: "È un ragazzo pieno di valori e, se trova il giusto ambiente, è un calciatore che può dare tanto". Dunque, la Juventus punta su Moise Kean anche in ottica futura.

Cherubini si è anche espresso sul ritorno di Massimiliano Allegri, sostenendo che è stata data una scelta per dare continuità tecnica. Infine, il dirigente della Juventus ha parlato del rinnovo di Paulo Dybala sottolineando che c'è ottimismo per il buon esito della trattativa.

La Juventus pensa anche al campo

Intanto la Juventus lavora sul campo.

Massimiliano Allegri deve pensare al match contro il Napoli e le difficoltà per il tecnico livornese non mancano. La Juventus per la trasferta in Campania non avrà a disposizione Federico Chiesa e i sudamericani Danilo, Alex Sandro, Rodrigo Bentancur, Juan Cuadrado e Paulo Dybala. Il colombiano era uno dei giocatori che poteva rientrare in tempo, ma è stato fermato in Colombia a causa di un attacco gastroenterinale.

La Juventus avrà gli uomini contati ma questo non spaventa Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese ha sottolineato che la sua squadra a Napoli farà una grande partita. La Juventus, nelle prossime ore, si allenerà alla Continassa e l'allenatore di Livorno farà le ultime scelte di formazione in vista del match contro i partenopei.