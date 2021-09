La Juventus contro il Napoli ottiene un ulteriore risultato negativo dopo il pareggio contro l'Udinese e la sconfitta contro l'Empoli. Un punto in tre giornate per i giocatori di Massimiliano Allegri, che anche contro i campani hanno messo in evidenza le difficoltà dal punto di vista del gioco. Ciò che spicca è l'assenza di qualità a centrocampo. Locatelli ha sicuramente migliorato l'impostazione ma il nazionale italiano rende meglio come mezzala. La Juventus attende il recupero di Arthur Melo, che potrebbe essere a disposizione per fine ottobre.

Nel frattempo però lavora anche sul mercato alla ricerca di centrocampista di qualità.

Fra i giocatori graditi dalla società bianconera spicca sicuramente Aurelien Tchouameni, giocatore del Monaco e della nazionale francese. Il 21enne sta dimostrando anche in questo inizio di stagione di essere un giocatore importante, in grado di garantire equilibrio, impostazione e fisicità al centrocampo. Secondo la stampa spagnola Tchouameni gradirebbe il trasferimento alla Juventus. Il prezzo di mercato stabilito dal Monaco non agevolerebbe però un suo eventuale approdo nella società bianconera.

Il centrocampista francese Tchouameni gradirebbe il trasferimento in bianconero

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dalla Spagna il centrocampista del Monaco Aurelien Tchouameni accetterebbe volentieri un'esperienza professionale alla Juventus.

Il nazionale francese infatti sarebbe pronto a misurarsi in un campionato competitivo come quello italiano e in una società ambiziosa e vincente come quella bianconera. Su Tchouameni ci sarebbe però anche l'interesse del Chelsea, alla ricerca di un rinforzo di qualità per la mediana. Il prezzo di mercato stabilito dal Monaco per il giocatore di circa 40 milioni di euro non agevolerebbe il suo eventuale trasferimento alla Juventus.

Il suo arrivo quindi potrebbe dipendere dalle cessioni che riuscirà ad effettuare la società bianconera. Se dovesse partire Aaron Ramsey ad esempio, ci sarebbe la possibilità di sostenere l'investimento sul nazionale francese.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe decidere di rinforzare il settore avanzato durante il Calciomercato estivo.

Fra i giocatori che piacciono alla società bianconera spicca sicuramente Mauro Icardi, che in questa stagione potrebbe raccogliere poco minutaggio al Paris Saint Germain. L'arrivo di Messi e la permanenza di Mbappé potrebbero portare l'argentino a lasciare la società francese già a gennaio. Il suo prezzo di mercato è di circa 30 milioni di euro, il Psg potrebbe cederlo in prestito con diritto di riscatto dilazionato nelle stagioni.