La Juventus è attesa da giorni importanti in tema mercato. Fino al 31 agosto potrebbero definirsi diverse trattative di mercato, sia per quanto riguarda gli acquisti che le cessioni. Nelle prossime ore potrebbero arrivare due partenze pesanti. Cristiano Ronaldo è vicinissimo al trasferimento al Manchester City così come McKennie potrebbe dedicarsi a una nuova esperienza professionale in Inghilterra. In attesa di capire come si svilupperanno le trattative, la Juventus sta lavorando anche alla lista dei giocatori da presentare alla Uefa per disputare la Champions League.

A tal riguardo, nella giornata del 26 agosto si è tenuto il sorteggio dei gruppi, con i bianconeri che sfideranno il Chelsea, lo Zenit San Pietroburgo e il Malmoe. Fra le possibili esclusioni pesanti per la massima competizione europea spiccherebbe il nome di Arthur Melo. Il centrocampista brasiliano è stato recentemente operato per una calcificazione ossea e il suo rientro è previsto per novembre. Di conseguenza, andrebbe a saltare tre partite del girone di Champions League.

La possibile lista Champions League della Juventus

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri potrebbe escludere Arthur Melo dalla lista dei giocatori da presentare alla Uefa per la Champions League. Il brasiliano dovrebbe recuperare per novembre e potrebbe saltare almeno tre partite del gruppo.

Di conseguenza è probabile che possa essere inserito eventualmente per la seconda parte della Champions League, se la Juventus dovesse qualificarsi agli ottavi di finale della massima competizione europea. Si attende inoltre di conoscere quali saranno gli acquisti della Juventus in questi ultimi giorni di mercato. Potrebbero arrivare, in caso di cessione di Cristiano Ronaldo e McKennie, due punte ed un centrocampista.

Per il settore avanzato si valuta uno fra Icardi, Gabriel Jesus, Aubameyang e Lacazette e cui si dovrebbe aggiungere anche Moise Kean. A tal riguardo l'ex Paris Saint Germain sarebbe iscritto nella lista B della Champions liberando un posto per la lista A: Kean infatti è cresciuto nel settore giovanile bianconero. A centrocampo invece potrebbe arrivare Axel Witsel, in scadenza di contratto con il Borussia Dortmund a giugno 2022.

Il sorteggio della Juventus

La Juventus è stata sorteggiata nel girone H della Champions League. La rivale più difficile da affrontare sarà il Chelsea, vincitrice della Champions nella stagione 2020-2021. Le altre sfidanti saranno lo Zenit San Pietroburgo e il Malmoe. I giocatori di Massimiliano Allegri sono, sulla carta, i favoriti insieme al Chelsea per la qualificazione agli ottavi di finale della massima competizione europea.