La Juventus in questo inizio di stagione sta deludendo sia nel gioco che nei risultati. La vittoria contro lo Spezia ha dato un po' di serenità, ma sarà importante confermarsi nelle prossime partite. Nelle prime partite stagionali ci sono stati anche tanti errori individuali, in particolar modo del portiere Szczesny, che ha commesso errori contro l'Udinese e contro il Napoli. Il portiere della nazionale della Polonia nelle ultime partite sembra aver ritrovato la forma ottimale, ma comunque potrebbe lasciare la società bianconera durante il prossimo Calciomercato estivo.

Per la sua eventuale sostituzione si parla di un interesse della Juventus per Ster Stegen del Barcellona. Negli ultimi giorni però si parla anche del possibile acquisto di Gianluigi Donnarumma, riserva nel Paris Saint Germain. Il nazionale italiano si aspettava più minutaggio quando ha deciso di trasferirsi al Psg. Se la situazione dovesse continuare così il giocatore potrebbe chiedere la cessione. La Juventus potrebbe a quel punto valutare il suo acquisto, soprattutto se la società francese decidesse di cederlo in prestito con diritto di riscatto.

Il portiere Donnarumma potrebbe lasciare il Paris Saint Germain durante il calciomercato estivo

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Gianluigi Donnarumma non sarebbe soddisfatto di come è iniziata la sua esperienza professionale al Paris Saint Germain: il poco minutaggio raccolto in questo inizio di stagione è il motivo di questo disappunto.

Se la situazione dovesse continuare così anche nei prossimi mesi il nazionale italiano potrebbe decidere di lasciare la società francese. D'altronde a dicembre 2022 ci saranno i mondiali in Qatar e il portiere ha bisogno di giocare per garantirsi la partecipazione alla massima competizione internazionale per nazionali. Su Donnarumma ci sarebbe anche la Juventus, che potrebbe valutare il suo ingaggio se la società francese decidesse di cederlo in prestito con diritto di riscatto.

L'eventuale arrivo di Donnarumma si concretizzerebbe però solo con la partenza di Szczesny, che la Juventus valuta circa 30 milioni di euro. Il nazionale della Polonia guadagna circa 7 milioni di euro a stagione, somma che sarebbe utilizzata in gran parte per l'ingaggio del nazionale italiano.

Il resto mercato della Juventus

La Juventus sta lavorando anche per rinforzare la rosa durante il calciomercato invernale. Il tecnico Massimiliano Allegri vorrebbe un centrocampista bravo nell'impostazione di gioco e nella verticalizzazione verso le punte: piacerebbe Granit Xhaka dell'Arsenal, che potrebbe arrivare in uno scambio di mercato che porterebbe il centrocampista gallese Aaron Ramsey a trasferirsi nella società inglese.