La Juventus durante il recente Calciomercato estivo ha deciso di non appesantire il bilancio d'esercizio. Gli unici acquisti rilevanti sono stati quelli di Manuel Locatelli e Moise Kean. I nazionali italiani sono arrivati in prestito con obbligo di riscatto a giugno 2023 rispettivamente dal Sassuolo e dall'Everton. La somma totale che spenderà la società bianconera è di circa 65 milioni di euro. L'altro investimento ha riguardato Kaio Jorge, pagato solamente 3 milioni di euro in quanto il brasiliano era in scadenza di contratto con il Santos a dicembre 2022.

Un calciomercato estivo che non ha soddisfatto gran parte dei sostenitori bianconeri, che si aspettavano un'alternativa di qualità a Cristiano Ronaldo. Possibile però che l'acquisto importante per il settore avanzato venga posticipato la prossima stagione.

Secondo la stampa spagnola infatti la Juventus starebbe lavorando all'ingaggio della punta francese del Barcellona Dembélé, in scadenza di contratto con la società catalana a giugno 2022.

La punta Dembélé avrebbe già un'intesa contrattuale con la Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli la Juventus potrebbe ingaggiare la prossima stagione la punta francese del Barcellona Dembélé. Il giocatore classe 1997 va in scadenza di contratto a giugno 2022 e attualmente non ci sarebbero i presupposti per un suo prolungamento contrattuale con la società bianconera.

Il francese avrebbe già detto ai catalani la sua volontà di fare una nuova esperienza professionale. Avrebbe già un'intesa contrattuale con la Juventus. Sarebbe un rinforzo importante considerando che è un giocatore gradito da Massimiliano Allegri. Dembélé può giocare sia in un 4-3-3 o in un 4-2-3-1. Nelle ultime stagioni è stato condizionato da diversi infortuni muscolari ma le sue qualità sono evidenti.

La società bianconera utilizzerebbe anche il Decreto Crescita per il pagamento dell'ingaggio del giocatore. Tale disposizione governativa infatti garantisce una tassazione agevolata sull'ingaggio lordo dei giocatori provenienti da campionati esteri.

Il mercato della Juventus

L'eventuale ingaggio di Dembelé andrebbe a rinforzare il settore avanzato. La Juventus però la prossima stagione potrebbe acquistare anche una punta centrale.

Molto dipenderà dall'eventuale riscatto del cartellino di Morata dall'Atletico Madrid. Qualora la società bianconera decidesse di non pagare i 35 milioni di euro richiesti dagli spagnoli per la punta, potrebbe decidere di investire su un giocatore giovane. Uno dei più graditi è Dusan Vlahovic, in scadenza di contratto a giugno 2023. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato potrebbe rinnovare il suo contratto con i toscani con l'inserimento di una clausola rescissoria da circa 80 milioni di euro.