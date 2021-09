La Juventus potrebbe disputare il match di campionato contro il Napoli previsto il 12 settembre senza sei giocatori americani. I vari Danilo, Alex Sandro, McKennie, Cuadrado, Dybala e Bentancur sono stati convocati dalle rispettive nazionali e potrebbero ritornare in Italia il 10, a poche dal match della terza giornata contro i campani. Difficile pensare che il tecnico Massimiliano Allegri possa schierarli allo stadio Diego Armando Maradona, più probabile che li lasci riposare così da poter essere a disposizione per la prima giornata del girone di Champions League.

Il 14 settembre, infatti, è prevista la sfida contro il Malmoe in trasferta. Potrebbe però non esserci per la prima partita stagionale della massima competizione europea Rodrigo Bentancur. Il centrocampista uruguaiano infatti è uscito al 71esimo del match fra Perù-Uruguay per un infortunio muscolare. Il problema sarebbe scaturito dopo che il giocatore aveva provato a calciare. Nei prossimi giorni saranno effettuati gli accertamenti del caso, ma secondo le ultime indiscrezioni dovrebbe essere un infortunio meno grave del previsto.

Rodrigo Bentancur potrebbe saltare i match contro Napoli e Malmoe

La Juventus potrebbe non avere a disposizione per le prossime partite Rodrigo Bentancur. Difficile che Allegri lo avrebbe schierato contro il Napoli, visto che il suo ritorno in Italia è previsto il 10 settembre.

Potrebbe però saltare anche la sfida contro il Malmoe a causa di un infortunio muscolare che lo ha costretto ad uscire al 71esimo nel match di qualificazione ai mondiali in Qatar fra Perù e Uruguay. Dando per scontata l'assenza dell'uruguaiano per il match contro il Napoli, Allegri potrebbe essere costretto a schierare un centrocampo tutto europeo con Manuel Locatelli e Adrien Rabiot.

La probabile formazione della Juventus contro il Napoli

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri non dovrebbe dunque schierare contro il Napoli i giocatori americani convocati dalle rispettive nazionali. Probabile quindi una formazione inedita allo stadio Diego Armando Maradona. Szczesny dovrebbe essere il titolare in porta, probabile che l'allenatore toscano ritorni alla difesa a tre, vista l'abbondanza di centrali che ha a disposizione.

Ipotizzando quindi un 3-5-2, De Ligt, Bonucci e Chiellini dovrebbero giocare in difesa. Centrocampo a cinque con De Sciglio sulla fascia destra, Locatelli, Ramsey e Rabiot mediani e Pellegrini (o Bernardeschi) sulla fascia sinistra. Nel settore avanzato Chiesa potrebbe supportare Alvaro Morata. Contro il Malmoe, invece, dovrebbero rientrare come titolari Danilo, Alex Sandro in difesa, McKennie a centrocampo e Cuadrado e Dybala nel settore avanzato.