La Juventus negli ultimi mesi ha annunciato molti cambiamenti nell'organico dirigenziale. Sono stati confermati solamente il presidente Andrea Agnelli e il vicepresidente Pavel Nedved, mentre come nuovo direttore sportivo al posto di Fabio Paratici è stato scelto Federico Cherubini. Come amministratore delegato è stato nominato Maurizio Arrivabene, ex dirigente Ferrari. Novità hanno riguardato la guida tecnica, con il ritorno di Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano avrà supporto dall'ex giocatore Padoin. E a proposito di ex bianconeri, è notizia recente quella dell'inserimento nel settore giovanile di Paolo De Ceglie, ex terzino della Juventus conosciuto dai tifosi per aver giocato in bianconero nell'anno della Serie B.

La Juventus tramite una nota ufficiale ha dichiarato: "Un gradito ritorno nella famiglia Juventus: quello di Paolo De Ceglie, che entra a far parte dello staff bianconero in qualità di collaboratore dell’attività di base e del progetto Academy".

De Ceglie nuovo membro dello staff della Juventus Academy

L'ex terzino Paolo De Ceglie è ufficialmente ritornato alla Juventus. Farà parte dello staff bianconero come collaboratore dell'attività di base e del progetto Academy. Il classe 1986 ha disputato la sua ultima stagione da calciatore al Miami Beach, disputando appena una partita prima di intraprendere il nuovo ruolo nel settore giovanile bianconero. Come dicevamo, la sua carriera professionale da giocatore è iniziata nella stagione 2006-2007 con la Juventus, disputando otto partite e segnando un gol in Serie B.

La stagione successiva con la promozione dei bianconeri in Serie A è stata decisa la cessione in prestito al Siena dove giocò 29 partite segnando due gol. Il ritorno alla Juventus nella stagione 2008-2009, sei stagioni in bianconero e 90 partite disputate con un gol. Successivamente il prestito al Genoa, un'esperienza professionale la Parma, poi Olympique Marsiglia, Servette e nella stagione 2020-2021 il Miami Beach.

Le parole di Paolo De Ceglie dopo l'ufficialità del suo ritorno alla Juventus

L'ex terzino Paolo De Ceglie ha deciso di commentare il suo ritorno alla Juventus come membro dello staff dell'Academy utilizzando i social. Sul suo account ufficiale di Instagram ha scritto: "Tornare in Juventus rappresenta un'emozione incredibile fatta di ricordi indelebili che hanno rappresentato la mia vita e la mia carriera di calciatore.

Oggi si riparte con nuova avventura in una veste nuova ma con gli stessi colori e la stessa passione". De Ceglie nella sua esperienza professionale da giocatore delle giovanili e della prima squadra bianconero ha vinto molto. Con la Primavera ha vinto un campionato, la Supercoppa italiana, la Coppa Italia e il Torneo di Viareggio, con la prima squadra tre Scudetti, tre Supercoppe Italiane e una Coppa Italia.