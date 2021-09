La Juventus ha salutato un bel calciomercato estivo Cristiano Ronaldo. L'ufficialità del trasferimento del portoghese al Manchester United da parte della società bianconera è arrivato proprio nell'ultimo giorno di mercato anche se gli inglesi avevano confermato l'acquisto del portoghese qualche giorno prima. La partenza di Cristiano Ronaldo non è stata gradita a gran parte dei tifosi bianconeri, come sostituto è arrivato Moise Kean. Il nazionale italiano infatti seppur considerato un talento importante nell'ultima stagione è stato una riserva al Paris Saint Germain.

Di conseguenza sembra difficile possa prendere il posto del portoghese, almeno nell'immediato. Cristiano Ronaldo è stato salutato da tutta la rosa bianconera tramite i social. Tanti i messaggi su Instagram da parte dei giocatori, gran parte dei quali ringraziavano il portoghese per l'esempio che ha avuto il coraggio in queste stagioni alla Juventus.

Sorprende però come il capitano bianconero Giorgio Chiellini non abbia utilizzato i social per salutarlo. È stato infatti l'unico giocatore della rosa bianconera a non dedicare un pensiero al portoghese.

In questi giorni gran parte della rosa della Juventus ha voluto salutare Cristiano Ronaldo con un post su Instagram.

Il portoghese si è trasferito al Manchester United dopo tre stagioni nella società bianconera. Sorprende però come il capitano della Juventus Chiellini non gli abbia dedicato un post su Instagram. Probabile però che i due si siano salutati dal vivo alla Continassa, quando Cristiano Ronaldo ha lasciato la società bianconera.

Inoltre il difensore non utilizza spesso i social network, probabile quindi che non ci sia nessun motivo particolare nel non aver postato sui social un messaggio dedicato al portoghese.

I messaggi di Paulo Dybala e Alvaro Morata per Cristiano Ronaldo

Tanti i messaggi su Instagram dedicati a Cristiano Ronaldo dopo l'ufficializzazione del suo trasferimento al Manchester United.

Paulo Dybala ha postato una foto con il portoghese ed ha scritto: "È stato un piacere apprendere e crescere al tuo fianco. Oggi comincia una nuova tappa della tua carriera e ti auguro il meglio". Anche Alvaro Morata ha dedicato un pensiero a Cristiano Ronaldo postando come testo: "È stato un piacere tornare a condivisione lo spogliatoio e i bei momenti, amico. tanta fortuna in questa nuova avventura. Un abbraccio forte Cristiano". Messaggi di ringraziamento e di saluto anche da parte di Bonucci, Kulusevski, Danilo, Locatelli e Chiesa.