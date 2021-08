L'argomento più discusso in questi ultimi giorni di Calciomercato è l'addio di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Il portoghese intanto ha lasciato la Continassa nelle ultime ore e ha già raggiunto Lisbona per rispondere alla convocazione della nazionale portoghese.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato dovrebbe diventare un nuovo giocatore del Manchester United. Si era parlato di un suo approdo al City, ma alla fine il portoghese dovrebbe ritornare nella società che lo ha lanciato nel calcio che conta.

L'addio di Cristiano Ronaldo è stato argomento di discussione di Massimiliano Allegri nella conferenza stampa di presentazione del match Juventus-Empoli.

Anche il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha voluto parlare del portoghese, anche in considerazione del fatto che lo ha allenato nella stagione 2019-2020 alla Juventus. L'allenatore toscano ha sottolineato che quello che rimane nel calcio sono le idee ma non i giocatori, che sono soggetti a cambiare società anche per via del calciomercato.

Sarri sull'addio di Cristiano Ronaldo alla Juventus

Nella conferenza stampa di presentazione di Lazio-Spezia il tecnico Maurizio Sarri ha voluto parlare anche dell'addio di Cristiano Ronaldo alla Juventus. L'allenatore ha dichiarato: "I risultati delle nazionali non corrispondono più ai movimenti calcistici del paese, i giocatori vanno e vengono, contano le idee e in Italia le idee ci sono".

Secondo Sarri quindi l'Italia calcistica dimostra di avere buone idee di gioco e su quelle bisogna costruire. Le parole di Sarri trovano conferme anche nella vittoria dell'Europeo da parte della nazionale italiana del commissario tecnico Roberto Mancini, la cui idea di gioco è stata decisiva nel trionfo azzurro nella massima competizione europea per nazionali.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Nonostante questo però i risultati dei club italiani in Europa non sono stati positivi nelle ultime stagioni.

Allegri sulla decisione di Cristiano Ronaldo di lasciare la Juventus

Come già anticipato, anche il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato della decisione di Cristiano Ronaldo di lasciare i bianconeri.

L'allenatore livornese ha sottolineato come in bianconero siano passati tanti campioni come Sivori, Platini, Zidane, Del Piero e Buffon, ma quello che rimane è la società.

La Juventus sta già lavorando ad un sostituto. Potrebbe arrivare Moise Kean dall'Everton in prestito con diritto di riscatto per circa 30 milioni di euro. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato però la Juventus starebbe valutando anche la pista che può portare alla punta argentina del Paris Saint Germain Mauro Icardi, in prestito con diritto di riscatto dilazionato.