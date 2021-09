Il Milan sta continuando nel progetto di rinascita, dopo che i conti in rosso lasciati dalle precedenti gestioni ne avevano frenato la crescita. Tramite il Presidente Scaroni si è appreso come la società abbia operato in maniera oculata sul mercato, mantenendo in ordine i conti senza indebitarsi ulteriormente. Il Presidente ha anche rassicurato i tifosi sulla questione riguardante il nuovo stadio, con il Milan che è pronto ad accelerare.

Milan molto attivo sul mercato, ma con i conti in ordine

Molti sono rimasti delusi dal fatto che il Milan non abbia portato un grande nome a fine mercato, avendo ingaggiato Junior Messias.

Resta comunque il fatto che i rossoneri hanno speso tanto quest'estate. L'acquisto di Fikayo Tomori è costato 29 milioni di euro, oltre a quello di Mike Maignan per 13 milioni di euro. Brahim Diaz e Tiemoue Bakayoko sono arrivati ​​in prestito ma il Milan vanta un diritto di riscatto che potrebbe essere esercitato nei prossimi due anni. In un'intervista al Tg3 al presidente del Milan Paolo Scaroni è stato chiesto del mercato. Ha spiegato perché è andata così, riferendosi alla stabilità finanziaria del club e al clima odierno. “Il Milan è stato molto attivo sul mercato. Abbiamo fatto tante cose per la soddisfazione dei tifosi rossoneri. Tutto, però, deve fare riferimento alla sostenibilità economica.

Abbiamo fatto tanto sul mercato, sapendo che i conti devono essere in ordine. “Non c'è dubbio che la Serie A sia un po' indietro, per esempio rispetto alla Premier League. Quando leggo i nostri tifosi che dicono che le squadre italiane stanno diventando povere, vendendo i loro migliori giocatori senza comprare, penso che abbiano un po' di ragione", ha affermato.

Milan, il progetto per il nuovo stadio va avanti

Da quando Elliott Management ha rilevato il Milan nel 2018, un nuovo stadio è stato un punto focale nel loro progetto. Nonostante avessero proposto i loro piani tempo fa i colloqui con il consiglio comunale hanno ritardato tutto, sembra così che i rossoneri potrebbero presto portare avanti il ​​loro progetto insieme all'Inter.

Finora sono stati presentati due modelli e resta da vedere quale sia il prescelto. È chiaro, tuttavia, che sono state apportate molte modifiche da quando i progetti sono stati presentati per la prima volta. Questo perché il consiglio comunale si è ostinato, costringendo Milan e Inter a modificare i loro progetti per mantenere viva l'idea. In un'intervista sul tema è intervenuto il Presidente del Milan: “Il Milan è pronto. Mi sembra che anche il consiglio comunale sia pronto. Ho ricevuto rassicurazioni dal sindaco Sala che, con le modifiche che abbiamo fatto, il nostro progetto va bene.