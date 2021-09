La Juventus è attesa da un mese di settembre molto impegnativo sia in campionato che in Champions League. Le difficoltà riscontrate dai bianconeri nei primi due match sono state evidenti. Già nella sfida contro il Napoli allo stadio Diego Armando Maradona previsto per sabato 11 settembre alle ore 18:00 Allegri potrebbe rinunciare a diversi giocatori. Difficile infatti che possa schierare i convocati dalle nazionali americane, ovvero Danilo, Alex Sandro, Dybala, Bentancur, Cuadrado e McKennie. Gran parte di loro ritorneranno infatti a Torino poche ore prima del match di campionato.

Ci si aspetta quindi una Juventus tutta europea, con un centrocampo a cinque formato probabilmente da Locatelli, Ramsey e Rabiot. Proprio il francese aveva saltato il primo match di campionato contro l'Udinese per infortunio per poi essere schierato da Allegri per 60 minuti contro l'Empoli nella seconda giornata. Sul centrocampista francese ha parlato anche il commissario tecnico della Francia Didier Deschamps. L'allenatore non lo ha convocato per il match contro la Bosnia del 1 settembre per poi chiamarlo per quelli successivi contro Ucraina e Finlandia.

'Adrien Rabiot non è era previsto giocasse contro l'Empoli'

"Adrien Rabiot sta meglio, anche se non era previsto che giocasse contro l'Empoli.

Per questo non l'avevo preso in considerazione nella lista originale, altrimenti l'avrei fatto". Queste le dichiarazioni di Didier Deschamps nella conferenza stampa di presentazione del match di qualificazione ai mondiali di Qatar fra Ucraina e Francia. Partita terminata 1 a 1 dopo l'iniziale vantaggio degli ucraini. Proseguendo con le sue dichiarazioni il commissario tecnico francese aveva aggiunto: "Contro l'Empoli ha giocato un'ora, ha grandi capacità atletiche, finché si sente bene, è in grado di giocare dall'inizio".

Parole che testimoniano la fiducia del tecnico nei confronti del centrocampista della Juventus, che contro l'Ucraina ha giocato tutto il match risultando uno dei migliori della nazionale francese. Probabile che venga impiegato anche contro la Finlandia, match molto importante per la Francia soprattutto dopo i due pareggi rimediati contro la Bosnia e l'Ucraina.

Adrien Rabiot dovrebbe giocare titolare anche contro Napoli e Malmoe

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri contro il Napoli potrebbe schierare una difesa a tre considerando che i nazionali americani rientreranno a poche ore dal match di campionato. Idea di gioco che potrebbe essere confermata anche in Champions League contro il Malmoe. A centrocampo è probabile che il tecnico toscano si affidi a Rabiot in entrambi i match, il francese potrebbe giocare insieme a Locatelli e probabilmente a Ramsey (se dovesse recuperare dall'infortunio). Contro gli svedesi McKennie potrebbe invece giocare titolare al posto del gallese.