La Juventus, dopo due giornate di campionato ha raccolto appena un punto, frutto del pareggio contro l'Udinese della prima giornata e della sconfitta pesante contro l'Empoli per 1 a 0 all'Allianz Stadium di Torino, che sorprende soprattutto per il modo in cui è arrivata. Mancanza di organizzazione di gioco e, soprattutto, un aspetto psicologico che ha pesato molto. L'annata difficile 2020-2021 potrebbe quindi aver condizionato molto, così come il recente addio di Cristiano Ronaldo, trasferitosi al Manchester United. Ci sarà molto lavoro da fare per Allegri, che però nei prossimi dieci giorni non avrà a disposizione i nazionali.

A suscitare molto clamore mediatico le immagini televisive riguardanti Juventus-Empoli in cui spicca un dialogo fra il tecnico toscano e il capitano Giorgio Chiellini. Allegri parla al difensore con una mano davanti alla bocca, il quale, scuotendo la testa, avrebbe risposto: "Non è una squadra". Il labiale sarebbe evidente in quanto il difensore, a differenza di Allegri, non si è coperto la bocca. Il video, pubblicato da molti profili sui social, ha evidenziato anche la delusione di molti tifosi bianconeri, alcuni dei quali hanno ipotizzato una stagione anche peggiore rispetto a quella 2020-2021.

La Juventus dodicesima dopo due giornate di campionato

Il tecnico Massimiliano Allegri dovrà lavorare molto in questa stagione per provare a ricostruire una rosa evidentemente provata dalle delusioni dell'annata 2020-2021.

La sconfitta contro l'Empoli sorprende molto, non solo perché arrivata contro una neopromossa, ma anche perché i bianconeri non hanno dimostrato una reazione convinta. L'impegno dei primi venti minuti del match si è spento gradualmente, non sostenuto da una gioco efficace. Le parole con cui Chiellini si sarebbe rivolto ad Allegri durante Juventus-Empoli, testimoniano il momento negativo dei bianconeri, che da questa stagione hanno iniziato un nuovo progetto sportivo con il tecnico toscano.

Le sfidanti della Juventus in Serie A ed in Champions League

La classifica della Serie A dopo due giornate ci dice che le principali sfidanti della Juventus per la vittoria hanno raccolto due vittorie. Inter, Milan, Roma e Lazio, infatti, stanno dimostrando di essere formazioni già ben strutturate, a differenza dei bianconeri.

I giocatori di Allegri, al rientro dalla pausa per le nazionali, saranno chiamati a sfide molto impegnative. Il 12 settembre allo stadio Diego Armando Maradona è prevista Napoli-Juventus, seguita dalla sfida di Champions League contro il Malmoe e dal match di campionato contro il Milan il 19 settembre. Successivamente, Spezia, Sampdoria e il Chelsea per la seconda giornata del girone di Champions League.