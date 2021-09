La Juventus con l'addio di Cristiano Ronaldo sta avendo non poche difficoltà dal punto di vista realizzativo. Nonostante il buon inizio di stagione di Alvaro Morata, i bianconeri riescono a concretizzare poco le tante azioni offensive. Nei primi venti minuti contro lo Sampdoria, come dichiarato anche dal tecnico Allegri nel post partita, la Juventus avrebbe potuto segnare almeno tre gol. Per questo la prossima stagione la società bianconera potrebbe decidere di investire non solo su un centrocampista di qualità ma anche su una punta in grado di garantire tanti gol. Si parla di un interesse concreto per Alexandre Lacazette dell'Arsenal per gennaio mentre per il prossimo Calciomercato estivo il giocatore gradito dalla società bianconera è Dusan Vlahovic.

Secondo la stampa spagnola però la Juventus starebbe valutando la possibilità di acquistare Erling Haaland, che la prossima stagione lascerà probabilmente il Borussia Dortmund. Ci sono diverse società interessate alla punta norvegese ma l'ottimo rapporto professionale fra l'agente sportivo del giocatore Mino Raiola e il vice presidente della Juventus Pavel Nedved è una base di partenza per un'eventuale trattativa di mercato. Di certo si tratta di un investimento pesante e come tale potrebbe essere necessaria una cessione importante.

La possibile cessione di Chiesa potrebbe agevolare l'acquisto di Haaland

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli la Juventus potrebbe acquistare Erling Halaand durante il prossimo calciomercato estivo.

Acquisto che però potrebbe concretizzarsi solo con una cessione pesante. D'altronde la situazione economica della società bianconera non è l'ideale. Sembra quindi difficile che la Juventus possa spendere più di 100 milioni di euro per Haaland oltre al fatto che saranno necessari almeno 20 milioni di euro a stagione di ingaggio per cinque stagioni.

Per questo secondo la stampa spagnola la Juventus potrebbe decidere di cedere Federico Chiesa, che ha molto mercato in Inghilterra e in Germania. Sul nazionale italiano ci sarebbe l'interesse del Chelsea, del Manchester City e del Bayern Monaco. Dall'eventuale partenza di Chiesa la Juventus potrebbe ricavare circa 100 milioni di euro.

Somma che sarebbe utilizzata per Erling Haaland.

Il mercato della Juventus

Le indiscrezioni di mercato in merito ad una possibile partenza di Chiesa non trovano conferme fra i giornali sportivi italiani. Il centrocampista infatti sarebbe considerato incedibile dalla società bianconera. Un'eventuale cessione pesante potrebbe riguardare un altro giocatore della Juventus, Matthijs De Ligt. Il difensore piace al Chelsea, che potrebbe offrire circa 120 milioni di euro. Somma che potrebbe essere utilizzata per l'acquisto di Erling Haaland o eventualmente per quello di Dusan Vlahovic.