La Juventus in questo inizio di stagione sta avendo difficoltà dal punto di vista del gioco e nei risultati. Le ultime due vittorie in campionato, contro Spezia e Sampdoria, hanno comunque dato un po' di serenità ai bianconeri che, nelle prossime due partite prima della sosta per le nazionali, sfideranno il Chelsea in Champions League ed il Torino in campionato. Sorprendono, però, i dieci gol subiti dalla Juventus nelle prime sei giornate di campionato, anche perché il centrocampo non sembra garantire equilibrio e supporto alla difesa. Nelle ultime due partite sono migliorate le prestazioni di De Ligt, autore anche del gol decisivo contro lo Spezia per il 3 a 2 finale della Juventus.

Il difensore olandese è considerato il presente e il futuro dei bianconeri, anche se le recenti dichiarazioni di Mino Raiola hanno alimentato indiscrezioni di mercato in merito ad un suo possibile addio alla Juventus la prossima stagione. L'agente sportivo dell'olandese ha infatti sottolineato come ci siano diverse società interessate a De Ligt. A supporto delle parole di Raiola anche la stampa spagnola, secondo la quale il Chelsea potrebbe presentare un'offerta importante alla Juventus per De Ligt.

Il difensore De Ligt potrebbe trasferirsi al Chelsea la prossima stagione

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli, il Chelsea potrebbe presentare un'offerta da 120 milioni di euro alla Juventus per il difensore Matthijs De Ligt.

Una somma importante che andrebbe a sistemare il bilancio d'esercizio, condizionato nelle ultime due stagioni dalla pandemia. Il difensore olandese potrebbe quindi lasciare la Juventus, non è un caso si parli di un interesse concreto dei bianconeri per il difensore del Milan Alessio Romagnoli, in scadenza di contratto con la società rossonera a giugno 2022.

L'eventuale addio di De Ligt alla Juventus garantirebbe una somma importante alla società bianconera, oltre al fatto che andrebbe ad alleggerire il monte ingaggi. Il difensore olandese attualmente è il giocatore che più guadagna alla Juventus, circa 12 milioni di euro a stagione.

Il mercato della Juventus

L'eventuale addio di De Ligt alla Juventus potrebbe dipendere anche dalla stagione che disputeranno i bianconeri.

L'inizio non ideale in campionato ha alimentato indiscrezioni di mercato sull'addio dell'olandese. La Juventus, però, continua a lavorare per cercare di costruire una rosa giovane e di qualità. Si parla, infatti, di un interesse concreto a centrocampo per Aurelien Tchouameni del Monaco, che si sta confermando anche in questa stagione nel campionato ed è diventato parte integrante della nazionale francese.