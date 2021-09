La Juventus nel match contro la Spezia ha trovato la prima vittoria in campionato. Gli uomini di Massimiliano Allegri, però, non hanno tempo per godersi il primo successo in Serie A poiché la partita contro la Sampdoria è dietro l'angolo. Per questa partita i tifosi della Juventus sperano di avere a disposizione Federico Chiesa. Il numero 22 juventino, contro lo Spezia, ha sentito un fastidio al flessore. Chiesa è stato sostituito a causa di questo indurimento che comunque non preoccuperebbe più di tanto. Infatti, ci sarebbe ottimismo per la presenza del numero 22 juventino per la partita contro la Sampdoria.

Anche se poi toccherà a Massimiliano Allegri decidere se schierarlo dal primo minuto oppure no. Non è da escludere che Chiesa, domenica 26 settembre, possa partire dalla panchina.

La Juventus pensa ai prossimi impegni

La prossima settimana per la Juventus sarà abbastanza intensa poiché i bianconeri affronteranno la Sampdoria, il Chelsea e il Torino. Dunque, Massimiliano Allegri dovrà dosare le forze dei suoi ragazzi a cominciare dal match contro i blucerchiati. Per questa partita la sensazione è che tra i titolari si riveda Juan Cuadrado. Resta da capire se il colombiano giocherà al posto di Chiesa oppure se verrà impiegato al posto di Danilo. Adesso la Juventus avrà a disposizione qualche giorno per preparare la partita delle 12:30 conto la Sampdoria.

In ogni caso, i bianconeri dovrebbero poter contare su Chiesa che si sarebbe fermato in tempo come ha sottolineato anche Massimiliano Allegri: "Federico mi ha chiesto il cambio perché gli si stava indurendo nuovamente il flessore". Il tecnico livornese ha poi aggiunto che giocando così spesso bisogna fare i conti anche con questo piccioli fastidi fisici.

In ogni caso Allegri e il suo staff stanno cercando di gestire al meglio i giocatori proprio per evitare intoppi.

Dopo la sosta il rientro di Arthur e Kaio Jorge

La Juventus, dopo il derby contro il Torino, dovrà prestare gran parte dei suoi giocatori alle nazionali. Ma durante la pausa ci sarà una buona notizia per Massimiliano Allegri visto che Arthur e Kaio Jorge dovrebbero riprendere ad allenarsi in gruppo.

Il numero 5 juventino si sta rimettendo dopo l'operazione per rimuovere la calcificazione alla gamba e a breve dovrebbe essere completamente recuperato. Mentre il giovane attaccante classe 2002 si è infortunato dopo pochi giorni dal suo arrivo e di fatto non è mai stato a disposizione della Juventus. Dunque, dopo la pausa di ottobre entrambi dovrebbero rientrare in squadra e potranno dare il loro apporto alla causa bianconera.