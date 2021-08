La Juventus nei prossimi giorni potrebbe definire le situazioni contrattuali dei giocatori in scadenza a giugno 2022. Attualmente infatti Bernardeschi, Cuadrado e Dybala rischiano di lasciare a parametro zero la società bianconera la prossima stagione.

Non ci ancora novità in merito a un incontro con Mino Raiola l'agente sportivo del nazionale italiano Bernardeschi, mentre sembra che la società bianconera abbia fatto importanti passi avanti in merito al prolungamento dei contratti del colombiano e dell'argentino. Il terzino dovrebbe sottoscrivere una nuova intesa fino a giugno 2023.

Nei prossimi giorni invece è atteso un altro incontro fra l'agente sportivo di Dybala Jorge Antun e la società bianconera. La volontà delle parti sembra essere quella di proseguire insieme, attualmente però ci sarebbe ancora distanza fra offerta bianconera e richieste del giocatore. La Juventus offrirebbe circa 8 milioni di euro a stagione più bonus fino a giugno 2025, il giocatore vorrebbe 10 milioni di euro. Pare probabile però che l'intesa possa arrivare, anche perché Paulo Dybala dovrebbe essere centrale nel nuovo progetto sportivo di Massimiliano Allegri. Entro due anni infatti potrebbe diventare il capitano della Juventus.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato nei prossimi giorni la Juventus e Paulo Dybala potrebbero raggiungere l'intesa per il prolungamento di contratto del giocatore argentino. Nonostante la distanza fra offerta bianconera e richieste del giocatore è probabile che possa arrivare l'intesa fra le parti. L'argentino sarebbe considerato da Allegri un giocatore molto importante, a tal punto che dovrebbe ereditare la fascia di capitano dei bianconeri nelle prossime due stagioni.

Anche nel match contro la Juventus under 23 di giovedì 19 agosto si è notato come l'argentino sia diventato un punto di riferimento per i suoi compagni.

Il resto mercato della Juventus

Pare probabile invece l'addio di Cristiano Ronaldo a giugno 2022, quando il portoghese sarà andato in scadenza di contratto con la società bianconera.

Si parla anche di una sua possibile cessione in questi ultimi giorni di Calciomercato estivo. Il suo agente sportivo Jorge Mendes lo avrebbe offerto a diverse società, fra queste anche al Manchester City. Il preferito dagli inglesi rimane Harry Kane, ma non è da scartare la possibilità che in alternativa si trasferisca CR7 in Inghilterra. Ipotesi difficile da attuarsi, comunque in tal caso potrebbe essere definito uno scambio di mercato con Gabriel Jesus, il brasiliano infatti piace molto alla società bianconera.