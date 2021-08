La Juventus nei prossimi giorni potrebbe definire le prime trattative di mercato. Il primo acquisto dovrebbe essere Kaio Jorge: il brasiliano è atteso a breve per la sottoscrizione del contratto fino a giugno 2026. L'ex punta del Santos sarà la quarta punta del settore avanzato. Si attendono novità anche per quanto riguarda la mediana. Il preferito sembra essere Manuel Locatelli, anche se non c'è intesa fra offerta della Juventus e richieste del Sassuolo. Potrebbe inoltre arrivare Miralem Pjanic qualora dovesse partire Aaron Ramsey. La società bianconera prosegue il suo lavoro anche per quanto riguarda i prolungamenti di contratto dei giocatori in scadenza.

Dopo aver ufficializzato la permanenza di Chiellini fino a giugno 2023, dovrebbe toccare anche a Paulo Dybala prolungare la sua intesa contrattuale con la società bianconera. L'argentino va in scadenza a giugno 2022. Il rischio è che possa lasciare la Juventus a parametro zero la prossima stagione. L'agente sportivo dell'argentino Jorge Antun in questo momento è in quarantena: una volta terminato l'isolamento ci sarà l'incontro con la società bianconera. La volontà delle parti sembra essere quella di proseguire insieme. Tuttavia, sembra però esserci ancora distanza fra offerta della Juventus e richieste del giocatore.

Possibile inserimento di una clausola rescissoria nel contratto di Dybala

La distanza fra offerta della Juventus e richieste di Paulo Dybala per l'ingaggio potrebbe essere ridotta con l'inserimento di una clausola rescissoria.

Probabile che venga stabilito un prezzo simile alla valutazione di mercato attuale del giocatore. Quindi probabilmente un'intesa si raggiungerà, con Dybala che dovrebbe diventare uno dei riferimenti della squadra bianconera per il presente e per il futuro. Lo stesso non si può dire per Cristiano Ronaldo, in scadenza di contratto a giugno 2022 e che secondo le ultime indiscrezioni di mercato vorrebbe lasciare la società bianconera già durante questo Calciomercato estivo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus potrebbe cedere Cristiano Ronaldo già durante questo calciomercato estivo. Il portoghese infatti secondo le ultime indiscrezioni di mercato vorrebbe lasciare la società bianconera. Si parla di un suo possibile ritorno al Real Madrid, qualora la società spagnola non riuscisse ad acquistare Kylian Mbappé.

Il francese va in scadenza di contratto a giugno 2022 con il Paris Saint Germain e attualmente non ci sarebbero i presupposti per un suo prolungamento di contratto. Nonostante questo i francesi potrebbero decidere di confermarlo anche la prossima stagione. Potrebbe essere decisivo Carlo Ancelotti per un ritorno del portoghese nella società spagnola.