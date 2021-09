La Juventus è stata una delle delusioni del calciomercato estivo, almeno secondo gran parte degli addetti ai lavori. Ci si aspettava infatti l'arrivo di un altro centrocampista di qualità oltre a Locatelli, e di un sostituto di Cristiano Ronaldo, trasferitosi al Manchester United. Al posto del portoghese è arrivato Moise Kean, che da molti non è considerato un titolare di un club che lotta per vincere in Italia e in Europa. È probabile però che la società bianconera abbia dovuto tener conto del bilancio d'esercizio, provato nelle ultime due stagioni dall'investimento effettuato per Cristiano Ronaldo nell'estate 2018.

La pandemia da coronavirus non ha permesso alla società bianconera di recuperare parte dei soldi spesi per il portoghese (considerando la chiusura degli stadi e i mancati ricavi da sponsorizzazioni da stadio): da qui la necessità di alleggerire i costi. Probabile però che i grandi acquisti vengano posticipati alla prossima stagione, quando la Juventus potrebbe continuare a ringiovanire la rosa come già succede da due stagioni a questa parte. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il giocatore gradito dalla società bianconera per rinforzare il settore avanzato è Dusan Vlahovic, in scadenza di contratto con la Fiorentina a giugno 2023.

Vlahovic potrebbe sostituire Morata la prossima stagione

La Juventus potrebbe acquistare Dusan Vlahovic la prossima stagione. La punta della nazionale serba piace a diverse società, fra le quali anche l'Atletico Madrid, che durante il Calciomercato estivo ha provato ad acquistarlo. Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha deciso di tenere il giocatore ma sarebbe consapevole del fatto che la prossima stagione possa lasciare la società toscana.

La Juventus potrebbe decidere di acquistare il giocatore utilizzando i soldi del riscatto di Alvaro Morata (circa 35 milioni di euro) per Vlahovic. Probabilmente non basterà questa somma perché Commisso potrebbe arrivare a chiedere tra i 60 e i 70 milioni di euro per il giocatore.

Morata potrebbe essere riscattato per circa 35 milioni di euro dall'Atletico Madrid

A proposito dello spagnolo attualmente è in prestito dall'Atletico Madrid e potrebbe essere riscattato dalla Juventus a fine stagione. La sua eventuale conferma per l'anno prossimo dipenderà da quello che farà in bianconero nel 2021-2022. La Juventus ha dimostrato di nutrire fiducia in Morata, che sarà probabilmente la punta titolare insieme a Paulo Dybala. Le altre due punte della società bianconera sono Kaio Jorge e Moise Kean, arrivato negli ultimi giorni di mercato dall'Everton in prestito oneroso di due anni e obbligo di riscatto per un totale di circa 38 milioni di euro.