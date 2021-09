Il Calciomercato estivo 2021 ha regalato clamorose trattative di mercato. Su tutte spiccano i trasferimenti a parametro zero di Donnarumma, Wijnaldum e Messi al Paris Saint Germain. Anche il Barcellona ha attinto al mercato dei giocatori con contratto scaduto ingaggiando le punte Memphis Depay e Sergio Aguero. Probabile che però anche il calciomercato estivo della prossima stagione possa essere caratterizzato da tanti acquisti a parametro zero. Ci sono infatti tanti giocatori che vanno in scadenza alla fine della prossima stagione con le rispettive società.

Fra questi spicca sicuramente il centrocampista francese Paul Pogba, che va in scadenza di contratto a giugno 2022 con il Manchester United. Attualmente non ci sarebbero i presupposti per un suo rinnovo contrattuale con la società inglese. Il francese vorrebbe circa 23 milioni di euro a stagione per un contratto fino a giugno 2026 e l'inserimento di una clausola rescissoria. Difficile a queste condizioni che gli inglesi accettino, per questo Pogba potrebbe rappresentare uno dei pezzi pregiati a parametro zero.

Pogba potrebbe lasciare a parametro zero il Manchester United nel 2022

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Paul Pogba potrebbe lasciare il Manchester United a parametro zero la prossima stagione.

Il centrocampista francese infatti va in scadenza di contratto a giugno 2022 e attualmente non ci sarebbero i presupposti per un suo prolungamento di contratto con la società inglese. Difficile possa arrivare alla Juventus per le richieste d'ingaggio (si parla di 23 milioni di euro a stagione), più probabile possa trasferirsi al Paris Saint Germain.

La società francese durante questo calciomercato estivo ha dimostrato di saper attingere in maniera importante al mercato dei parametro zero ingaggiando l'ex Liverpool Wijnaldum, l'ex Milan Donnarumma e l'ex Barcellona Messi.

Gli altri giocatori in scadenza a giugno 2022

Il centrocampista francese Paul Pogba è solo uno dei possibili pezzi pregiati del calciomercato che va in scadenza di contratto a giugno 2022.

Nel campionato italiano ad esempio spiccano Frank Kessié, centrocampista del Milan, e Paulo Dybala, punta della Juventus. Sempre nella società bianconera ci sono giocatori che vanno in scadenza alla fine della prossima stagione: il colombiano Cuadrado, il centrocampista Bernardeschi, il terzino De Sciglio e il portiere Perin. Riguardo l'argentino e il colombiano però il prolungamento di contratto potrebbe arrivare nelle prossime settimane. Per Dybala manca ancora l'intesa sull'ingaggio ma le parti sembrano volerla trovare vista anche l'importanza del giocatore per i bianconeri. Per Cuadrado invece l'intesa sarebbe già stata raggiunta e a breve potrebbe essere ufficializzata dalla società bianconera.