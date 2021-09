La Juventus lavora sul campo ma anche sul fronte rinnovo per blindare i propri gioielli e successivamente rinforzare la rosa a disposizione di Max Allegri. Tra i rinnovi più importanti, ma allo stesso tempo più spinosi, c'è quello di De Ligt che ha deciso la sfida contro lo Spezia che ha regalato tre punti pesantissimi alla formazione bianconera, che conquista la prima vittoria in campionato.

Nelle scorse settimane Raiola ha parlato di una possibile partenza del centrale olandese, che da diverse stagioni piace a diversi club europei, in particolare al Barcellona che cerca una nuova guida per la retroguardia.

I bianconeri stanno lavorando al possibile rinnovo contrattuale del difensore ex Ajax, che scade nel 2024. Il club bianconero non vuole farsi trovare impreparato e per questo motivo sta valutando di rinnovare il contratto fino al 2025, però con una riduzione della clausola recissoria di 150 milioni.

Una mossa che però non garantirebbe la permanenza assoluta del centrale bianconero, visti gli investimenti folli dei top club europei, che guardano con interesse alla vicenda di De Ligt.

Spezia-Juve, primi tre punti per Allegri

Intanto la Juventus ha conquistato i primi tre punti in campionato, grazie alla vittoria in rimonta sullo Spezia per 3-2. Per quanto riguarda la formazione, Allegri conferma il suo 4-4-2 con qualche cambio in attacco, con Chiesa e Kean a supporto di Dybala.

I bianconeri partono forte e passano in vantaggio con Kean che dopo la bella sponda di Rabiot firma l'1-0 e il suo primo centro in questo campionato. Dopo la rete dell'ex attaccante dell'Everton e del Psg, ennesimo calo di concentrazione dei bianconeri che tra la fine del primo tempo e l'inizio del secondo tempo subiscono due reti dello Spezia prima da Gyasi e poi dal giovane Antiste, al primo gol in Serie A.

La formazione di Allegri si aggrappa a Federico Chiesa per ritrovare il pareggio: grande azione personale dell'esterno bianconero che trova il 2-2. Nel finale, la Vecchia Signora trova il 3-2 con De Ligt che regala tre punti pesantissimi all'undici di Allegri.

Chiesa e De Ligt: critiche alle spalle

La prima vittoria bianconera è marchiata da due calciatori che in questa prima parte di stagione non hanno rispettato le attese, ovvero Chiesa e De Ligt che hanno siglato le due reti fondamentali per i primi tre punti dopo i due punti conquistati nelle prime quattro partite di campionato.

Il difensore olandese a fine gara ha commentato la vittoria dichiarando: "I tre punti sono l'unica cosa che conta. Oggi vincere era fondamentale, abbiamo dimostrato grande carattere". Carattere che ha dimostrato soprattutto Federico Chiesa, il migliore in campo nella sfida contro l'undici di Thiago Motta. Prestazione importante, con scatti, affondi e una rete che ha riaperto la sfida.

Parole che si riallacciano a quelle di Allegri nel post partita contro il Milan e che rimarcano la reazione dei due giocatori che hanno tutta l'intenzione di ritagliarsi un ruolo fondamentale nella Juventus ed essere protagonisti in questa stagione.