La Juventus può tirare un sospiro di sollievo per Federico Chiesa. Il numero 22 juventino è stato sottoposto ad accertamenti che fortunatamente hanno escluso lesioni. Dunque, adesso sarà Massimiliano Allegri decidere se portare Federico Chiesa a Napoli oppure se lasciarlo a Torino per preservarlo in vista della Champions League. Infatti, la Juventus è attesa da sette partite in 22 giorni, perciò il tecnico livornese dovrà avere a disposizione tutti i suoi giocatori. Qualcosa di definitivo su Federico Chiesa si saprà il 10 settembre quando Massimiliano Allegri diramerà la lista dei convocati per la gara contro il Napoli.

La Juventus ritrova i nazionali

La Juventus in queste ore sta ritrovando tutti i suoi nazionali che hanno terminato gli impegni con le rispettive selezioni. All'appello mancheranno solo i sudamericani che saranno impegnati nella notte del 10 settembre. Dopodiché Juan Cuadrado, Rodrigo Bentancur, Danilo, Alex Sandro e Paulo Dybala prenderanno subito dei voli charter per rientrare il prima possibile in Italia. La loro presenza per la partita contro il Napoli resta in dubbio, poiché arriveranno davvero a ridosso del match. Dunque, anche in questo caso sarà Massimiliano Allegri a decidere se convocarli oppure no. Il tecnico livornese al netto del problema dei sudamericani non avrà molti margini di scelta e la formazione sembra pressoché fatta.

In difesa dovrebbe esserci una chance per Mattia De Sciglio che dovrebbe agire sulla destra, in mezzo spazio a Matthijs de Ligt e Giorgio Chiellini, mentre a sinistra potrebbe toccare a Luca Pellegrini. Ma non è da escludere nemmeno l'ipotesi 3-5-2 e a quel punto ci sarebbe l'inserimento di Leonardo Bonucci. A centrocampo Manuel Locatelli dovrebbe giocare la sua prima partita da titolare e ai suoi lati dovrebbero esserci Adrien Rabiot e Federico Bernardeschi.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Poi c'è il dubbio legato a Federico Chiesa, in caso, di forfait toccherà a Moise Kean sostituirlo. Mentre il resto dell'attacco sarà composto da Alvaro Morata e Dejan Kulusevski che sembrano certi di una maglia da titolare.

Kean rivitalizzato dalla nazionale

Per Moise Kean queste sono ore di grande gioia visto che ha realizzato una doppietta con la maglia dell'Italia.

Adesso il giocatore classe 2000 tornerà a vestire nuovamente la maglia della Juventus. Kean non aveva ancora avuto modo di tornare alla Continassa poiché il suo passaggio in bianconero è avvenuto negli ultimi giorni di mercato. Adesso il giocatore classe 2000 è al servizio di Massimiliano Allegri e chissà che non possa essere già titolare l'11 settembre nella partita contro il Napoli.