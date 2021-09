Il Calciomercato estivo è appena terminato, ma il Milan si trova in una situazione molto complicata viste le difficoltà di rinnovare il contratto a Franck Kessie. Il giocatore ivoriano vedrà scadere il proprio contratto il prossimo 30 giugno e al momento non sembrano esserci margini per il rinnovo. I dirigenti rossoneri vorrebbero evitare di perdere l'ennesimo giocatore a parametro zero come già successo con Donnarumma e Calhanoglu e potrebbero decidere di cedere il giocatore già a gennaio. Nelle ultime ore ci sarebbe da registrare l'interesse dell'Atletico Madrid che avrebbe intenzione di offrire il cartellino di Hector Herrera più un consistente conguaglio economico.

Calciomercato Milan, allettante offerta dell'Atletico Madrid

Il futuro di Kessie continua a dominare i titoli dei giornali poiché il contratto del centrocampista scadrà alla fine della stagione e nulla suggerisce che un rinnovo sia imminente. Paris Saint Germain e Tottenham sono interessati all'ivoriano, ma anche il Liverpool di Jurgen Klopp ha messo gli occhi su Kessie. A tal proposito, secondo le ultime notizie Paolo Maldini e Ricky Massara avrebbero in mente un potenziale scambio alla pari che coinvolga Thiago Alcantara, che potrebbe accontentare tutti ed evitare lo scenario peggiore. Lo scambio avverrebbe sulla base di una valutazione di 30 milioni per i cartellini di entrambi i calciatori.

La società di via Aldo Rossi starebbe valutando seriamente di cedere il calciatore a gennaio. Tuttavia, l'Atletico Madrid sta valutando un'offerta in quanto il club vuole battere la forte concorrenza offrendo Hector Herrera più una cifra in contanti di circa 18 milioni di euro. Anche il centrocampista messicano ha il contratto in scadenza nel 2022 e il suo profilo è di quelli apprezzati dal Milan, ma l'unico neo è l'età (31) ed ecco perché il club spagnolo proporrebbe un conguaglio in denaro.

Kessie al rientro, verso una maglia da titolare contro la Lazio

Il match tra Milan e Lazio, che si disputerà domenica 12 settembre alle ore 18:00, sarà una battaglia tra gladiatori che metterà Stefano Pioli contro Maurizio Sarri e anche Zlatan Ibrahimovic contro Ciro Immobile. Lo svedese si sta riprendendo bene e pur non essendo ancora al 100% potrebbe esordire in questa nuova stagione 2021-22 dal primo minuto, visto che ora si è ripreso dagli effetti dell'operazione al ginocchio subita a giugno.

Ibrahimovic resta in lotta con Ante Rebic, a sua volta in lizza anche per un posto sulla fascia sinistra, con Rafael Leao il favorito a partire da lì. La difesa davanti a Maignan dovrebbe rimanere la stessa, mentre Kessie dovrebbe essere schierato a centrocampo al fianco di Tonali. Probabile formazione del Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Ibrahimovic.