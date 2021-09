La Juventus, in questi giorni, ha prestato ben 17 giocatori alle nazionali e al JTC sono rimasti davvero in pochi e per i bianconeri non ci sono buone notizie, poiché Federico Chiesa tiene in allarme i tifosi juventini e Massimiliano Allegri. Il numero 22 della Juventus ha accusato un fastidio al flessore che gli impedirà di giocare contro la Lituania. Ovviamente, questo problema mette Chiesa in dubbio anche per la gara di sabato 11 settembre contro il Napoli. Infatti, il numero 22 juventino, nelle prossime ore, tornerà a Torino e solo allora si capirà se potrà tentare n recupero quantomeno per la panchina oppure no.

Tanti problemi per Allegri

Questi non sono giorni facili per Massimiliano Allegri che si ritrova a lavorare con pochissimi giocatori a disposizione poiché i nazionali assenti sono ben 17. Questo impedisce al tecnico livornese di preparare al meglio il match contro il Napoli. Inoltre, per questa sfida c'è il rischio concreto di non avere a disposizione i sudamericani Danilo, Alex Sandro, Bentancur, Cuadrado e Dybala. Questi giocatori saranno in campo nella notte del 10 settembre a poche ore dalla partita di Napoli. Inoltre, dovranno affrontare un lungo viaggio per tornare in Italia e torneranno proprio a ridosso del fischio d'inizio della partita contro i partenopei. Per questo motivo, la Juventus deve decidere se convocarli oppure no per il match di sabato 11 settembre.

A questo problema va aggiunto il problema accusato da Federico Chiesa in nazionale. Il numero 22 juventino è a rischio per la partita contro la Napoli e questo sarebbe un'ulteriore problema perché se oltre ai sudamericani dovesse mancare anche l'ex Fiorentina a quel punto Massimiliano Allegri avrebbe gli uomini contati.

Si studia un 4-4-2

La Juventus, per la gara contro il Napoli, rischia di avere a disposizione ben poche alternative e le scelte per Massimiliano Allegri potrebbero essere davvero obbligate. Il tencico livornese, per questo match, starebbe pensando ad un 4-4-2. In difesa ci sarebbe spazio per Mattia De Sciglio visto che probabilmente Alex Sandro e Danilo saranno assenti.

In mezzo si va verso la coppia formata da Matthijs De Ligt e Giorgio Chiellini, sulla sinistra potrebbe giocare Luca Pellegrini. Ma non è da escludere nemmeno che Allegri chieda un sacrificio a Cuadrado e allora a quel punto a sinistra giocherebbe De Sciglio. A centrocampo sulla destra potrebbe agire uno tra Kulusevski e McKennie, in mezzo dovrebbero muoversi Locatelli e Rabiot, mentre a destra ci sarà Bernardeschi. In attacco Allegri era orientato a puntare su Chiesa e Morata ma l'infortunio del numero 22 juventino mette tutto in discussione. Dunque, se l'ex Fiorentina non sarà a disposizione in avanti si potrebbe vedere Moise Kean.