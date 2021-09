La Juventus è attesa da un calendario impegnativo a settembre. Al rientro dalla pausa per le nazionali i bianconeri giocheranno contro il Napoli allo stadio Diego Armando Maradona il 12 settembre, successivamente ci saranno le sfide contro Malmoe in Champions League e contro Milan, Spezia, Sampdoria in campionato. L'ultimo match del mese è contro il Chelsea in Champions League. Dopo due giornate di campionato i giocatori di Allegri hanno raccolto un solo punto, frutto del pareggio ottenuto alla Dacia Arena contro l'Udinese.

Sull'inizio difficile per il tecnico toscano ha parlato Giovanni Galeone, ex tecnico e grande amico dell'allenatore livornese.

In una recente intervista ha giustificato Allegri sottolineando come i giocatori bianconeri arrivino da due stagioni di idee di gioco di differenti (prima con Sarri poi con Pirlo) ed adesso sembrano smarriti. Secondo l'ex tecnico la Juventus deve ritornare ad essere temuta come un tempo mentre adesso, oggi sempre che faccia meno paura e non può essere così.

Galeone sul lavoro di Allegri alla Juventus

In una recente intervista Galeone ha dichiarato: "I giocatori della Juventus sembrano smarriti dopo le differenti idee di gioco degli ultimi anni". Evidente il riferimento alle gestioni tecniche di Sarri e Pirlo. Secondo l'ex allenatore la Juventus di qualche stagione fa non si sarebbe mai fatta rimontare dopo un 2 a 0, come è successo contro l'Udinese.

Galeone ha poi aggiunto che ogni giocatore sembra voler fare a modo suo e che Allegri ne già parlato con la società. Ha poi rimarcato: "Se l'evoluzione del calcio passa dal gioco che inizia dal portiere allora io sto con Allegri, questa non è proprio l'evoluzione del calcio". Proseguendo la sue dichiarazioni Galeone ha aggiunto che Allegri deve lavorare molto con i suoi collaboratori sui giocatori.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

In merito invece all'addio di Cristiano Ronaldo ha aggiunto: "Ho visto Max, gli ho parlato, già sapeva che Cristiano volesse andare via. Lui ha un contratto di quattro anni, giusto pensare anche al futuro, non solo a lui".

I commenti di alcuni tifosi della Juventus alle dichiarazioni di Galeone

Tanti tifosi della Juventus hanno commentato le parole di Galeone sul sito ilbianconero.com.

Un utente ha scritto: "tutte balle collossali..con l'Atalanta in amichevole Max ha messo in campo la formazione giusta. I giocatori erano smarriti proprio per colpa di Allegri che ha messo in campo Rabiot da un infortunio al primo minuto. Si è mai vista una roba del genere proprio con Adrien che è un diesel e lentissimo..McKennie che anche lui aveva giocato poco ..ed inoltre ruoli sbagliati e formazione inventata la notte prima senza basi arte ne parte la colpa è solo di Allegri". Un altro utente ha invece dichiarato: "Mi risulta che prima di Cristiano Ronaldo l'allenatore fosse proprio Allegri. Morata, De Sciglio, Kean, Pellegrini, Perin, Rugani, forse Pjanic, ma che restaurazione è questa? Il fallimento è garantito".