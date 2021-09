Il Calciomercato estivo in Italia è stato condizionato evidentemente dalla crisi economica dovuta all'emergenza coronavirus. Nonostante questo però non sono mancate trattative di mercato importanti. L'Inter ad esempio ha acquistato Dzeko, Correa e Dufries, acquisti finanziati dalle cessioni pesanti di Hakimi e Lukaku. Il Milan invece è riuscito a rinforzarsi con investimenti a prezzo vantaggioso e confermando alcuni protagonisti della stagione 2020-2021 come Tonali e Brahim Diaz. Secondo gran parte degli addetti ai lavori la delusione del mercato estivo è stata la Juventus.

La società bianconera nonostante la cessione pesante di Cristiano Ronaldo non ha regalato clamorosi acquisti, se non quello di Manuel Locatelli del Sassuolo. Gli arrivi di Kaio Jorge e Moise Kean hanno deluso le aspettative di molti tifosi bianconeri, che sui social non ha nascosto il loro disappunto. Un atteggiamento prudente che sarebbe motivato dalla necessità di alleggerire il bilancio d'esercizio.

A riguardo il ruolo di Maurizio Arrivabene come amministratore delegato si sta rivelando decisivo. Sarebbe stato proprio il nuovo dirigente bianconero a non volere l'acquisto di Miralem Pjanic, non per motivi tecnici ma economici.

Il mancato arrivo di Pjanic sarebbe una scelta economica: avrebbe pesato il suo ingaggio

Il mancato arrivo di Miralem Pjanic sarebbe una decisione prettamente economica. Il centrocampista infatti avrebbe appesantito il bilancio di un ingaggio da 5 milioni di euro a stagione, anche in considerazione del fatto che sarebbe stato un investimento per il presente e non per il futuro.

Il giocatore del Barcellona ha 31 anni e non sarebbe stato un acquisto in linea con la strategia di mercato portata avanti dalla Juventus nelle ultime stagioni. La società bianconera dal 2019 ha ringiovanito la rosa con gli arrivi di De Ligt, Pellegrini, Kulusevski, Arthur Melo e Chiesa, a cui si sono aggiunti nel 2021 Locatelli, Kaio Jorge e Moise Kean.

Il centrocampista Pjanic sarebbe potuto arrivare in caso di cessione di un centrocampista

Il centrocampista Miralem Pjanic sarebbe potuto diventare un giocatore della Juventus durante questo calciomercato estivo qualora la Juventus fosse riuscita a cedere qualche giocatore a centrocampo. Si era parlato di una possibile partenza di Aaron Ramsey che piaceva ad alcune società inglesi. Per il suo mancato addio però ha pesato l'ingaggio che attualmente percepisce nella società bianconera. Il centrocampista gallese guadagna circa 7 milioni di euro a stagione. Altro giocatore che sarebbe potuto partire era Weston McKennie ma la società bianconera per il suo cartellino chiedeva e chiede almeno 30 milioni di euro. L'americano rimane un profilo gradito ad Allegri.