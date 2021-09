La Juventus contro il Milan ha messo in evidenza le difficoltà tecniche di questo inizio stagione. Allegri infatti sta lavorando sull'equilibrio e sulla capacità dei bianconeri di mantenere il risultato dopo essere passati in vantaggio. Contro Udinese, Napoli e Milan infatti la Juventus è passata in vantaggio ma non ha saputo mantenere il risultato facendosi raggiungere e in un caso superare (dal Napoli allo stadio Diego Armando Maradona). Altro problema evidente dei bianconeri è la mancanza di qualità, di assist e di gol dai centrocampisti. Anche nel match contro il Milan Rabiot ha dimostrato di non essere bravo in fase realizzativa sbagliando un gol mentre Bentancur ha sbagliato un assist facile per un suo compagno.

Per questo ci si attendono investimenti importanti sulla mediana per la prossima stagione. Si parla di un interesse concreto per Yuri Tielemans del Leicester e per Aurelien Tchouameni del Monaco. La Juventus però potrebbe attingere al mercato dei parametri zero.

Piace infatti Frank Kessié, in scadenza di contratto con il Milan a giugno 2022. Nel prepartita il direttore generale Paolo Maldini ha dichiarato che proseguono gli incontri con l'agente sportivo del centrocampista ivoriano. Attualmente ci sarebbe molta distanza fra offerta del Milan e richieste del giocatore.

Il centrocampista Kessié possibile acquisto a parametro zero

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe provare ad acquistare Frank Kessié la prossima stagione.

Il centrocampista ivoriano va in scadenza di contratto con il Milan e potrebbe arrivare a parametro zero in bianconero. Il Milan gli avrebbe offerto un ingaggio da circa 6,5 milioni di euro a stagione, Kessié ne vorrebbe almeno 2 in più. Stipendio che attualmente i rossoneri non vorrebbero garantirgli considerando la politica sugli ingaggi adottata nelle ultime stagioni.

Donnarumma e Calhanoglu hanno lasciato Milano proprio perché i rossoneri non erano e sono disposti ad appesantire troppo il monte ingaggi. Su Kessié ci sarebbe la Juventus ma anche altre società europee. Fra queste anche il Paris Saint Germain e il Liverpool.

Il mercato della Juventus

La Juventus starebbe valutando altri giocatori che vanno in scadenza di contratto a giugno 2022.

Fra questi spiccano i francesi Paul Pogba e Dembélé. L'agente sportivo del centrocampista francese Mino Raiola ha dichiarato che potrebbe far ritorno in bianconero ma dipenderà dalla società e dalla volontà di investire su un ingaggio importante come quello di Paul Pogba. Piace molto anche la punta del Barcellona Dembélé, che difficilmente prolungherà il suo contratto con la società catalana. Attualmente ci sarebbe infatti distanza fra offerta dei catalani e richieste del giocatore.