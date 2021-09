Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, nel match contro il Milan ha deciso di affidarsi all'esperienza di Bonucci e Chiellini come difensori centrali. I due hanno disputato un'ottima partita, anche se i rossoneri sono riusciti a pareggiare il match negli ultimi venti minuti della partita. I due campioni d'Europa con la nazionale italiana sono un garanzia per il presente, ma non per il futuro, considerando l'età anagrafica: Bonucci ha 34 anni, Chiellini 37. Il difensore viterbese giocherà probabilmente almeno fino al 2024, anno di scadenza del suo contratto con la società bianconera.

Il capitano, invece, potrebbe lasciare il calcio giocato a giugno 2023. Per questo la Juventus dovrà lavorare per il dopo Bonucci-Chiellini. Ci sarebbe De Ligt, ma le parole dell'agente sportivo Mino Raiola in una recente intervista lasciano intendere la possibilità che lasci la società bianconera. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus starebbe valutando l'acquisto del difensore svizzero del Borussia Dortmund, Manuel Akanji.

Possibile scambio di mercato Akanji-Kulusevski

La Juventus potrebbe acquistare Manuel Akanji durante il prossimo calciomercato estivo. Il nazionale svizzero potrebbe essere il rinforzo ideale, soprattutto se De Ligt dovesse lasciare la società bianconera.

L'olandese potrebbe trasferirsi al Barcellona o al Real Madrid, e si parla di un interesse concreto anche del Chelsea. Akanji va in scadenza di contratto con il Borussia Dortmund a giugno 2023. La sua valutazione di mercato è di circa 30 milioni di euro. La società bianconera non vorrebbe spendere una somma così importante in cash, per questo starebbe valutando la possibilità di offrire un giocatore in cambio.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Potrebbe essere il centrocampista Dejan Kulusevski il giocatore che potrebbe essere inserito nella ipotetica trattativa di mercato. Lo svedese è atteso dal definitivo salto di qualità in questa stagione. Se però non dovesse arrivare, potrebbe essere ceduto. Uno scambio di mercato che permetterebbe alla Juventus di avere un difensore di 26 anni che ha dimostrato di essere molto affidabile non solo con il Borussia Dortmund ma anche all'Europeo con la nazionale della Svizzera.

Il mercato della Juventus

La Juventus, la prossima stagione dovrebbe rinforzare anche centrocampo e settore avanzato. Di recente, Mino Raiola ha parlato di un possibile ritorno di Pogba a Torino, ma molto dipenderà dalla società bianconera di voler investire su un ingaggio pesante come quello del nazionale francese. Più facile arrivare ad Aurelien Tchouameni del Monaco o a Yuri Tielemans del Leicester. Per quanto riguarda il settore avanzato, il preferito sembra essere la punta della Fiorentina Dusan Vlahovic.