La Juventus, questa domenica mattina 19 settembre, si è ritrovata alla Continassa per preparare la gara contro il Milan, in programma alle ore 20:45.

Massimiliano Allegri, in queste ore, sta risolvendo gli ultimi dubbi di formazione e per avere le idee ancora più chiare ha fatto svolgere la rifinitura mattutina alla sua squadra. Uno dei nodi da sciogliere in casa Juventus riguarda Federico Chiesa. Il numero 22 juventino ha superato il problema fisico accusato un nazionale, ma contro il Milan dovrebbe partire dalla panchina. L'altro dubbio di formazione, invece, riguarda la difesa, a quanto pare Matthijs De Ligt va verso una maglia da titolare.

I tre dubbi di Allegri

Massimiliano Allegri, nella conferenza stampa della vigilia del match contro il Milan, ha spiegato di avere tre dubbi di formazione che riguardano difesa, centrocampo e attacco. Il tecnico della Juventus sembra aver risolto alcuni di questi rebus e soprattutto nel reparto arretrato: va verso un turno di riposo per Leonardo Bonucci. Al posto del numero 19 juventino dovrebbe esserci Matthijs De Ligt, che quindi dovrebbe affiancare Giorgio Chiellini. A completare il reparto ci saranno Danilo e Alex Sandro, che giocheranno rispettivamente sulle corsie di destra e di sinistra. A centrocampo, invece, si va verso la mediana già vista contro il Malmoe. Da destra verso sinistra giocheranno Juan Cuadrado, Rodrigo Bentancur, Manuel Locatelli e Adrien Rabiot.

Per quanto riguarda l'attacco c'è il dubbio legato a Federico Chiesa ma, al momento, il numero 22 juventino pare destinato a un posto in panchina. Infatti, Massimiliano Allegri dovrebbe affidarsi alla coppia formata da Paulo Dybala e Alvaro Morata. Mentre Moise Kean dovrebbe partire dalla panchina, così come Dejan Kulusevski.

La probabile formazione della Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Rabiot; Dybala, Morata;

Poco turnover per la Juventus

Per la Juventus la gara contro il Milan è molto importante visto che gli uomini di Massimiliano Allegri sono alla ricerca della prima vittoria in campionato.

Il tecnico livornese per questa sfida si affiderà a gran parte dei suoi titolarissimi e il turnover verrà fatto probabilmente nel match del 22 settembre contro lo Spezia. L'unico degli "inamovibili" di Allegri che dovrebbe riposare è Leonardo Bonucci. Per la gara contro il Milan, il tecnico della Juventus ha comunque a disposizione tutti i suoi giocatori a eccezione di Kaio Jorge e Arthur. I due brasiliani sono ancora fermi ai box e ci vorrà un po' di tempo per rivederli in campo. Il classe 2002 sta smaltendo un problema muscolare, mentre il centrocampista ex Barcellona si sta riprendendo dall'operazione per la rimozione di una calcificazione alla gamba.