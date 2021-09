La Juventus è attesa da un mese di settembre molto importante per le ambizioni stagionali in campionato e in Champions League. I match contro Napoli, Milan, Spezia e Sampdoria potrebbero essere decisivi per capire se la formazione bianconera sarà in grado di lottare per la vittoria del campionato. Nella massima competizione europea invece, nelle prime due giornate i bianconeri sfideranno il Malmoe e il Chelsea. Intanto la società bianconera sta lavorando anche in previsione della prossima stagione. Come confermato di recente dal direttore sportivo Federico Cherubini, la strategia di mercato basata sull'acquisto e la valorizzazione di giovani di qualità sarà adottata anche nelle prossime stagioni.

Potrebbero quindi arrivare altri talenti dopo i recenti acquisti di Locatelli, Kaio Jorge e Kean. Ci sono però alcune società che valutano da vicino alcuni giovani bianconeri, si è parlato ad esempio di un interesse concreto per Chiesa di Bayern Monaco, Manchester City e Chelsea durante il Calciomercato estivo. I londinesi però seguono anche Matthijs de ligt, ritenuto un giocatore ideale per la difesa. Il mancato arrivo di Koundé dal Siviglia potrebbe portare il Chelsea a presentare un'offerta alla Juventus, se non a gennaio, almeno durante il prossimo calciomercato estivo.

Timo Werner possibile contropartita tecnica per l'acquisto di de Ligt

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Chelsea sarebbe interessato a Matthijs de Ligt, valutato circa 70 milioni di euro.

La società inglese potrebbe offrire come contropartita tecnica la punta Timo Werner (prezzo di mercato di circa 40 milioni di euro) e inserire una somma cash di circa 30 milioni di euro. Difficile però pensare che la Juventus possa lasciar partire il difensore olandese, considerato il presente e il futuro della difesa bianconera.

Molto dipenderà anche dall'eventuale offerta d'ingaggio dei londinesi. Attualmente de Ligt guadagna circa 12 milioni di euro a stagione compresi i bonus.

Il mercato della Juventus

Dopo aver ceduto Demiral all'Atalanta, sembra difficile pensare che la Juventus possa lasciar partire anche de Ligt. La società bianconera proverà invece a cedere quei giocatori che non considera utili al progetto sportivo bianconero.

Fra questi spiccano Aaron Ramsey e Weston McKennie, anche se il centrocampista gallese ha un ingaggio da 7 milioni di euro a stagione che non agevola una sua eventuale partenza. Ha mercato invece McKennie: il centrocampista americano piace in Inghilterra, in particolar modo all'Aston Villa. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, potrebbe definirsi uno scambio di mercato che porterebbe McKennie in Inghilterra e il centrocampista brasiliano Douglas Luiz nella società bianconera.