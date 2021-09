Prosegue l'appuntamento con il campionato di calcio di Serie A 2021/2022 e, questa settimana, sono in programma gli incontri del primo turno infrasettimanale, valido per la quinta giornata. I match, quindi, saranno suddivisi tra martedì, mercoledì e giovedì dal 21 al 23 settembre: alcuni nella fascia del pomeriggio altri nella fascia serale. Grande attesa per il big match tra Fiorentina e Inter che sarà trasmesso in diretta solo sulla piattaforma streaming Dazn.

Serie A 2021/2022, il calendario completo della quinta giornata infrasettimanale

Nel dettaglio, il calendario di questa quinta giornata di Serie A 2021/2022 prevede che si partirà martedì 21 settembre con le prime partite tra cui Bologna-Genoa che aprirà le danze, in programma alle ore 18:30 e visibile in diretta solo su Dazn.

Alle ore 20:45, invece, sarà la volta di ben due partite che si giocheranno sempre di martedì sera. Trattasi di Fiorentina-Inter e Atalanta-Sassuolo: nel caso del primo incontro sarà possibile seguirlo in diretta sia sulla piattaforma Dazn sia in diretta tv e streaming su Sky.

Il match dell'Atalanta contro il Sassuolo, invece, sarà una esclusiva dei soli clienti abbonati alla piattaforma streaming Dazn.

E poi ancora nuovi incontri si giocheranno nel corso della giornata di mercoledì 22 settembre 2021. Alle 18:30 sarà la volta di Salernitana-Verona e Spezia-Juventus visibili in streaming solo su Dazn.

Le partite di Napoli e Roma saranno visibili in diretta solo su Dazn

Alle 20:45 di mercoledì sarà la volta di Cagliari-Empoli e Milan-Venezia: nel caso dell'incontro dei rossoneri sarà possibile seguire il match di questa quinta giornata di campionato anche sui canali a pagamento di Sky.

Il calendario della Serie A 2021/2022, prevede che, nuove partite, si giocheranno anche nel corso della giornata di giovedì 23 settembre.

Alle 18:30 sarà la volta di Sampdoria-Napoli e Torino-Lazio: il match dei partenopei sarà visibile solo su Dazn mentre quello della Lazio si potrà vedere in diretta tv e streaming online anche con Sky.

L'ultimo incontro di questa quinta giornata di campionato di Serie A è quello tra Roma e Udinese in programma il 23 settembre alle ore 20:45 presso lo Stadio Olimpico e trasmesso solo su Dazn.

Gli appuntamenti Rai-Mediaset per seguire la Serie A 2021/2022 in chiaro

Tra gli appuntamenti per seguire in chiaro questa quinta giornata di Serie A 2021/2022, vi è quello con Pressing che andrà in onda eccezionalmente mercoledì sera in seconda serata su Italia 1, a partire dalle 24:10 circa.

Su Rai 2, invece, in seconda serata andrà in onda uno speciale di 90° minuto, per raccontare ai telespettatori le emozioni e i gol di questa quinta di campionato. L'appuntamento con il talk show condotto da Marco Lollobrigida è in programma alle ore 23:10 circa, subito dopo la fiction L'Ispettore Coliandro.

Debutto sottotono per Pressing dedicato alla Serie A

Entrambi i due programmi, in queste prime settimane di messa in onda dopo la sosta estiva, non hanno brillato dal punto di vista degli ascolti.

In particolar modo Pressing, durante le puntate trasmesse in prime time, ha ottenuto dei risultati d'ascolto ben al di sotto delle aspettative. Il talk show su Rete 4 non è andato oltre il 3% di share, da qui la scelta di farlo tornare in onda di nuovo in seconda serata ma su Italia 1.

Anche il ritorno del talk show Rai dedicati al campionato, non hanno brillato dal punto di vista auditel con una media che oscilla tra il 5 e l'8% di share. Riusciranno a recuperare nel corso della lunga stagione televisiva? Al pubblico da casa spetterà l'ardua sentenza finale.