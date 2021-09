La Juventus ha ottenuto un'importante vittoria in Champions League nella prima giornata del girone contro il Malmo. 3 a 0 il risultato finale grazie ai gol di Alex Sandro, Dybala e Morata. Un successo che potrebbe dare autostima in vista dei prossimi impegni importanti di campionato. Prima la partita contro il Milan, poi contro Spezia e Sampdoria fino al match di Champions League contro il Chelsea. Presente in Svezia ad assistere al match Malmo-Juventus erano presenti non solo il direttore sportivo Federico Cherubini ma anche il vice presidente Pavel Nedved, l'amministratore delegato Maurizio Arrivabene e il presidente Andrea Agnelli.

Proprio la presenza del massimo dirigente bianconero ha suscitato molto clamore mediatico da parte della stampa svedese. È stato il giornale Aftonbladet a lanciare una frecciatina pesante ad Agnelli sottolineando come fosse inopportuna la sua presenza in Svezia in quanto sostenitore del progetto Superlega. La critica mosso dal giornale svedese è che il suo presenziare al match fra Malmo-Juventus non è giustificato in quanto "il suo modello di calcio non si gioca qui (in Svezia), ha scritto Aftonbladet.

I giornali svedese critici nei confronti di Andrea Agnelli

"Il presidente della Juventus è il principale rappresentante della cosiddetta Superlega. Vuole costruire fossati intorno al palazzo a cui dovrebbero avere accesso solo i più ricchi, vuole rendere irrilevanti le nazioni calcistiche più piccole".

Queste le dichiarazioni di Aftonbladet, critico nei confronti di Andrea Agnelli. Il giornale svedese ha poi aggiunto: "Il massimo dirigente bianconero sostiene che il pubblico del calcio di domani non ha la pazienza di vedere più di 15 minuti di una partita del genere, cosa sta facendo qui?". Parole pesanti che testimoniano come gran parte delle società europee, in particolar modo quelle meno importanti, non vogliono il progetto Superlega.

A tal riguardo arrivano conferme di come questa competizione europea ideata nello specifico non solo da Agnelli ma anche dal presidente del Barcellona Laporta e da quello del Real Madrid Florentino Perez possa acquisire nel tempo rilevanza in Europa.

Le parole del presidente del Barcellona Laporta sulla Superlega

Di recente è stato il presidente del Barcellona Laporta a sottolineare come il progetto Superlega possa partire nei prossimi mesi.

Il massimo dirigente catalano qualche giorno fa infatti in un'intervista ha dichiarato che il progetto è vivo e che ci sono diverse società pronto a sostenerlo. Laporta ha infatti aggiunto che molti club vogliono che la Superlega vada avanti perché conviene anche a loro e che la Uefa non può di certo fermare la nuova competizione europea.