La Juventus non ha effettuato clamorosi acquisti durante il Calciomercato estivo. Gli arrivi di Manuel Locatelli, Kaio Jorge e Moise Kean hanno creato disappunto fra i tifosi bianconeri, che si aspettavano un grande investimento nel settore avanzato dopo l'addio di Cristiano Ronaldo.Si è parlato del possibile arrivo di Mauro Icardi nelle ultime ore del mercato ma alla fine la società bianconera ha deciso di posticipare un eventuale acquisto nel ruolo di punta. In previsione del 2022 il preferito sembra essere Dusan Vlahovic, la punta della Fiorentina anche in questo inizio di stagione sta dimostrando tutte le sue qualità realizzative.

Ha già segnato tre gol in altrettante partite. Il suo contratto è in scadenza a giugno 2023 ma secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Fiorentina potrebbe offrirgli il prolungamento contrattuale con l'inserimento di una clausola rescissoria. In questo modo sarebbe garantito per da un'eventuale cessione della punta. La valutazione di mercato di Vlahovicè di circa 75-80 milioni di euro. La Juventus per evitare un esborso economico pesante acquistare la punta del Pisa Lucca ed potrebbe utilizzarlo come contropartita tecnica per il giocatore toscano.

Lucca possibile contropartita tecnica per l'acquisto di Vlahovic

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus acquistare la punta del Pisa Lucca ed potrebbe utilizzarlo come contropartita tecnica per arrivare a Dusan Vlahovic.

Il nazionale under 21 italiano è una delle rivelazioni della Serie B. Alto più di 2 metri ha dimostrato in questo inizio di stagione di essere molto bravo dal punto di vista realizzativo e negli assist. In tre partite di campionato ha segnato altrettanti gol e ha fornito ad un assist decisivo ad un suo compagno. La sua valutazione di mercato è di 300 mila euro ma è destinata evidentemente ad incrementare nei prossimi mesi, soprattutto se dovesse continuare a confermarsi in Serie B.

Dopo l'esperienza nella Primavera del Torino si è trasferito al Vicenza poi Brescia, Palermo e Pisa. La società toscana ha speso circa 2 milioni di euro per acquistarlo. Un investimento che si sta rivelando utile.

Il mercato della Juventus

La Juventus dovrà rinforzare anche il centrocampo durante il prossimo calciomercato estivo.

Serve qualità, ci sono almeno tre nomi seguiti dalla società bianconera. Yuri Tielemans del Leicester è in scadenza di contratto a giugno 2023 e potrebbe lasciare la società inglese a prezzo agevolato. Acquisto che potrebbe essere agevolato dalle cessioni di Ramsey e McKennie. Oltre al belga si valuta l'acquisto di Boubacar Kamara dell'Olympique Marsiglia e di Aurelien Tchouameni del Monaco.