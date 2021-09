La Juventus è attesa da settimane importanti a settembre fra campionato e Champions League. Proprio nel primo match post pausa per le nazionali potrebbero però mancare diversi giocatori convocati dalle rispettive nazionali. Sabato 11 settembre allo stadio Diego Armando Maradona la Juventus sfiderà il Napoli, probabilmente senza Alex Sandro, Danilo, Dybala, Bentancur e McKennie, che potrebbero rientrare dall'America a poche ore dal match di campionato. Difficile che Allegri rischi il loro impiego, anche perché pochi giorni dopo ci sarà il match di Champions League contro il Malmoe.

E, a proposito degli americani impegnati nelle nazionali, uno di questi è ritornato a far discutere per vicende extracalcistiche che però inevitabilmente si percuotono sul calcio giocato. Ci si riferisce a Weston McKennie, che non è stato convocato per il match di qualificazione ai Mondiali in Qatar 2022 fra Stati Uniti e Canada disputatosi il 6 settembre. Lo stesso centrocampista della Juventus ha spiegato i motivi per i quali lo staff tecnico della nazionale ha deciso di escluderlo: ha violato il protocollo Covid.

McKennie escluso dai convocati in Stati Uniti-Canada

"Sfortunatamente sono stato sospeso per la partita fra Stati Uniti e Canada a causa di una violazione del protocollo Covid della squadra.

Chiedo scusa per le mie azioni, spero di tornare presto in gruppo". Queste le parole di McKennie tramite il suo account ufficiale di Instagram in riferimento alla sua mancata convocazione per il match di qualificazione ai Mondiali in Qatar fra Stati Uniti e Canada. Non è la prima volta che l'americano è protagonista di un episodio di violazione del protocollo coronavirus.

Era già successo qualche mese fa a Torino, quando il centrocampista organizzò una festa nella sua villa a in cui vennero invitati anche alcuni suoi compagni della Juventus.

Il prossimo match degli Stati Uniti è previsto giovedì 9 settembre alle 04:30 ore italiane

Gli Stati Uniti contro il Canada hanno pareggiato 1 a 1 e giovedì 9 settembre affronteranno l'Honduras alle 4:30 ore italiane.

Bisognerà vedere se il commissario tecnico degli Stati Uniti Gregg Berhalter deciderà di convocarlo dopo la punizione infittagli contro il Canada per la violazione protocollo coronavirus. Probabile invece che Weston McKennie venga impiegato da Massimiliano Allegri nel match contro il Napoli previsto sabato 11 settembre. Il tecnico toscano, infatti, avrà i giocatori contati a centrocampo, con Ramsey che potrebbe non recuperare dall'infortunio muscolare subito qualche giorno fa. Sulla mediana allo stadio Diego Armando Maradona potrebbero giocare quindi Rabiot, Locatelli e McKennie.