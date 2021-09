La Juventus avrebbe messo gli occhi sullo spagnolo Isco in vista della prossima stagione. Il calciatore - secondo alcune indiscrezioni - sarebbe stato offerto anche al Liverpool, ma gli inglesi avrebbero subito rifiutato perché il calciatore non sarebbe congeniale al progetto tecnico di Jurgen Klopp. Così è rimasto al Real Madrid, dove in questa stagione potrebbe avere meno spazio rispetto alla precedente.

Secondo quanto riportato da alcune indiscrezioni di mercato, oltre alla Juve il calciatore piacerebbe anche al Milan. Si tratterebbe comunque di un colpo a parametro zero, perché il suo contratto scade nel giugno 2022.

I bianconeri lo vorrebbero per potenziare la trequarti e il suo nome sarebbe stato fatto in passato anche da Massimiliano Allegri, durante la sua prima gestione tecnica, anche se il giocatore in quel periodo aveva una valutazione troppo alta che si aggirava sui 60 milioni di euro.

La Juventus potrebbe fare a meno di McKennie

Intanto un elemento che a Torino quest'anno potrebbe avere meno spazio rispetto alla passata stagione è Weston McKennie. L'americano, che aveva fatto bene con Pirlo, potrebbe trasferirsi durante il mercato invernale in Premier League. Sulle sue tracce, infatti, ci sarebbe il Tottenham, ma soprattutto l'Aston Villa. La valutazione sarebbe di circa 30 milioni di euro, ma la Juve potrebbe accettare anche prestiti con diritti di riscatto.

L'arrivo di Manuel Locatelli a Torino potrebbe avere chiuso notevolmente gli spazi al calciatore americano che in un possibile 4-2-3-1 non troverebbe molto spazio. Il nuovo modulo di Allegri potrebbe prevedere una mediana a due composta da Rodrigo Bentancur e appunto da Locatelli, a sostegno di una linea a tre nella quale dovrebbero giocare Dejan Kulusevski, Federico Chiesa e Paulo Dybala.

La punta dovrebbe essere Alvaro Morata.

Juve, le idee per l'attacco del futuro

I dirigenti juventini, intanto, continuano a seguire altri attaccanti per il futuro. Nonostante l'arrivo di Moise Kean, il sogno sarebbe quello di portare alla Continassa Mauro Icardi. L'argentino ha deciso di giocarsi le sue carte al Paris Saint Germain e avrebbe una valutazione di circa 50 milioni di euro.

Se però in questi mesi a Parigi dovesse avere poco spazio, allora l'ex Inter potrebbe decidere di ritornare in Italia.

In ottica futura la Juventus continuerebbe a pensare anche a Dusan Vlahovic, il quale nelle scorse settimane sarebbe stato molto vicino all'Atletico Madrid, ma che il patron dei viola, Rocco Commisso, ha deciso di non cedere nemmeno per 60 milioni di euro. Una cifra che al momento sarebbe effettivamente proibitiva per la società presieduta da Andrea Agnelli.