Il pareggio che la Juventus ha ottenuto contro il Milan nella quarta giornata di campionato dimostra le difficoltà dei bianconeri. Un primo tempo discreto quello disputato dai giocatori di Allegri, che però non sono riusciti a segnare il secondo gol che avrebbe potuto risultare decisivo. A 20 minuti dalla fine è arrivato il pareggio del Milan, meritato per il secondo tempo disputato dai rossoneri. Si è notata la mancanza di qualità a centrocampo ma anche nel settore avanzato. Manca infatti una punta in grado di garantire tanti gol. L'ingresso di Kean al posto di Morata (che aveva segnato il gol del 1-0) non ha dato i risultati sperati, con il nazionale italiano che ha avuto una sola possibilità di segnare, non sfruttando l'occasione.

Intanto pare probabile che nella prossima stagione i rinforzi riguardino soprattutto centrocampo e settore avanzato. A tal riguardo ha parlato il giornalista sportivo Paolo Bargiggia. In una recente intervista ha dichiarato che la società bianconera potrebbe ingaggiare per la prossima stagione due punte importanti: Mauro Icardi del Paris Saint Germain e Dusan Vlahovic della Fiorentina.

La Juventus potrebbe puntare su Icardi e Vlahovic la prossima stagione

Secondo Paolo Bargiggia la Juventus la prossima stagione potrebbe rinforzarsi con due attaccanti di qualità. Uno dei giocatori graditi dalla società bianconera è Mauro Icardi del Paris Saint Germain, il quale con l'arrivo di Messi nella società francese è diventato una riserva.

L'argentino ha un contratto fino a giugno 2024 e potrebbe lasciare la Francia per circa 30 milioni di euro. Guadagna circa 10 milioni di euro a stagione, ma grazie al Decreto Crescita la Juventus avrebbe la possibilità di usufruire di una tassazione agevolata sull'ingaggio lordo dei giocatori provenienti da campionati esteri.

Un altro nome che piace è quello di Dusan Vlahovic, in scadenza di contratto con la Fiorentina a giugno 2023. Di recente il presidente della società toscana Rocco Commisso ha dichiarato che non vuole fare promesse che non può mantenere in riferimento alla possibile permanenza di Vlahovic alla Fiorentina. Sulla punta ci sono diverse società, anche straniere, ma la Juventus sarebbe in vantaggio.

Insomma non è escluso che nel 2022 quindi la società bianconera possa avere un tridente offensivo formato da Icardi, Vlahovic e Dybala.

Il resto del mercato della Juventus

Sa Juventus dovesse effettivamente ingaggiare questi due giocatori allora non riscatterà il cartellino di Alvaro Morata dall'Atletico Madrid. La società bianconera infatti ha la possibilità di acquistare la punta spagnola per circa 35 milioni di euro.

Come detto, potrebbe arrivare almeno un rinforzo a centrocampo, anche se dipenderà dall'eventuale partenza di uno fra Ramsey e McKennie. Piacciono Aurelien Tchouameni del Monaco e Yuri Tielemans del Leicester.