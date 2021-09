La Juventus dopo il calciomercato estivo sembra mancare ancora di qualità a centrocampo. Il solo Locatelli infatti sembra non essere bastato a incrementare il livello qualitativo della mediana. In queste settimane Allegri attende anche il ritorno di Arthur Melo, che sta recuperando dall'intervento per la calcificazione ossea. Il brasiliano però - per caratteristiche tecniche - potrebbe non risolvere le problematiche qualitative della mediana.

Anche per questo, secondo la stampa spagnola (in particolare DiarioGol.com), la Juventus starebbe pensando a un giocatore del Real Madrid che quest'anno avrebbe meno spazio dopo l'acquisto da parte della società spagnola del centrocampista ex Rennes Eduardo Camavinga.

Si tratta di Federico Valverde, nazionale uruguaiano classe 1998 che ha una valutazione di mercato di circa 65 milioni di euro. Pare obiettivamente difficile pensare che la Juventus possa investire tale somma per acquistarlo, per questo potrebbe definirsi uno scambio di mercato con il Real Madrid.

Ipotesi scambio di mercato De Ligt-Valverde

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dalla Spagna, la Juventus potrebbe effettuare uno scambio di mercato con il Real Madrid che porterebbe Federico Valverde in bianconero e Matthijs De Ligt nella società spagnola.

Uno scambio che si definirebbe alla pari, considerando il valore simile fra i due giocatori. La Juventus andrebbe in questo modo a rinforzare il centrocampo, mentre il Real Madrid avrebbe il difensore di qualità di cui ha bisogno dopo gli addii di Raphael Varane (trasferitosi al Manchester United) e Sergio Ramos (al Paris Saint Germain).

L'eventuale addio dell'olandese porterebbe la società bianconera a dover acquistare un altro difensore centrale di qualità, anche perché Bonucci ha 34 anni e Chiellini dovrebbe lasciare il calcio giocato a giugno 2023.

Il resto mercato della Juventus a centrocampo

La Juventus intanto valuterebbe anche altri giocatori per il centrocampo, se non per gennaio, almeno per il prossimo Calciomercato estivo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Piacerebbe in particolar modo Aurelien Tchouameni, giocatore del Monaco e della nazionale francese. La sua valutazione di mercato è di circa 40 milioni di euro, somma importante che potrebbe essere finanziata dalle eventuali cessioni del nazionale gallese Aaron Ramsey e del centrocampista statunitense Weston McKennie.