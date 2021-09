Nelle ultime ore, è uscita una notizia che ha visto coinvolto Federico Bernardeschi, calciatore della Juventus.

Lo stabilimento balneare di Bernardeschi è stato sottoposto ad alcuni controlli dell'ispettorato del lavoro, dai quali sarebbe emersa la presenza di 11 lavoratori sprovvisti di regolare contratto. Ma già nella serata di ieri 3 settembre, lo stabilimento balneare Amare Holi Beach di Marina di Carrara, tramite Instagram, ha spiegato che le cose sarebbero andate diversamente. Inoltre, è stata fatta chiarezza sulla totale estraneità dai fatti di Federico Bernardeschi.

A confermarlo è stato anche Alberto padre del calciatore della Juventus: "L’ha dato in affitto a questa società di Roma, c’è un contratto e tutto quanto…", ha spiegato Alberto Bernardeschi a l'edizione di Firenze de "La Repubblica".

Bernardeschi intanto è in nazionale

Federico Bernardeschi, in queste ore, è stato coinvolto in una vicenda che ha a che fare con lo stabilimento balneare acquistato qualche mese a Marina di Carrara. Il calciatore della Juventus è proprietario dell'Amare Holi Beach, dove ha festeggiato anche il suo matrimonio con Veronica Ciardi. Nella giornata di ieri 3 settembre, è uscita la notizia secondo la quale, all'interno dello stabilimento balneare, ci sarebbero stati 11 lavoratori sprovvisti di regolare contratto.

Inoltre, all'Amare Holi Beach sarebbe stata comminata una multa da 40 mila euro. Ma questa notizia è stata smentita da chi gestisce lo stabilimento balneare sottolineando, inoltre, la totale estraneità ai fatti di Bernardeschi. Della vicenda ne ha parlato anche il papà del calciatore della Juventus: "Vedere il suo nome associato al lavoro in nero ci ha fatto stare male", ha dichiarato Alberto Bernardeschi.

Adesso il numero 20 juventino è in nazionale e suo padre non ha ancora avuto modo di parlargli: "Immagino sia amareggiato per questa storia in cui non ha proprio nulla a che fare".

Nel frattempo il calciatore della Juventus è impegnato con la nazionale italiana a Coverciano agli ordini di Roberto Mancini.

Bernardeschi rimarrà in nazionale fino a metà della prossima stagione e poi tornerà alla Juventus per preparare il match contro il Napoli.

Il numero 20 juventino per la partita dell'11 settembre potrebbe essere titolare vista l'assenza di Rodrigo Bentancur. Infatti, i giocatori sudamericani della Juventus rischiano di non rientrare in tempo per la partita contro il Napoli. È molto probabile che i vari Dybala, Alex Sandro, Danilo, Cuadrado e Bentancur diano forfait. Per questo motivo Allegri potrebbe optare per un centrocampo formato da Adrien Rabiot, Manuel Locatelli e Federico Bernardeschi.

La Juventus non ha disposizione i 17 nazionali

La Juventus, in questi giorni, sta lavorando alla Continassa sprovvista dei 17 giocatori impegnati con le rispettive nazionali. Oltre a Federico Bernardeschi, Massimiliano Allegri non ha a disposizione nemmeno Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Manuel Locatelli, Federico Chiesa, Moise Kean, Wojciech Szczesny, Alvaro Morata, Dejan Kulusevski, Adrien Rabiot, Matthijs De Ligt, Weston McKennie, Rodrigo Bentancur, Paulo Dybala, Alex Sandro, Danilo e Juan Cuadrado.

Dunque, per Massimiliano Allegri non è facile preparare la partita contro il Napoli: la vera marcia di avvicinamento a questa sfida inizierà quindi solo a metà della prossima settimana.