La Juventus in questo inizio di stagione dovrà cercare di avvicinarsi ai primi posti in classifica. La vittoria contro lo Spezia ha dato serenità ai bianconeri che però dovranno lavorare sulla continuità di gioco e risultati. Intanto la società sta già programmando il calciomercato per la prossima stagione. Si cercherà di diminuire il monte ingaggi oltre ad acquistare giovani di qualità che possano essere importanti per il presente e per il futuro. La Juventus però lavora anche al mercato dei parametri zero, considerando che molti giocatori di qualità hanno il contratto in scadenza a giugno 2022.

Fra questi spicca anche il difensore del Chelsea Antonio Rudiger, diventato un vero e proprio riferimento per gli inglesi. Attualmente guadagna circa 6 milioni di euro a stagione ma vorrebbe un ingaggio più alto. Su di lui ci sarebbero diverse società, dal Bayern Monaco al Real Madrid fino ad arrivare alla Juventus. Rudiger potrebbe essere un rinforzo importante anche in considerazione dell'età di Bonucci e Chiellini.

Il difensore Rudiger potrebbe essere ingaggiato a parametro zero dalla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi inglesi, anche la Juventus starebbe valutando l'acquisto di Antonio Rudiger. Il difensore va in scadenza di contratto con il Chelsea a giugno 2022 e attualmente ci sarebbe distanza fra offerta inglese e richieste del giocatore.

Il suo ingaggio attuale è di 6 milioni di euro a stagione, la Juventus potrebbe riuscire a garantire una somma leggermente più alta. La società bianconera la prossima stagione potrebbe cedere Aaron Ramsey, che guadagna circa 7 milioni di euro a stagione. Tale somma potrebbe essere utilizzata per pagare l'ingaggio di Rudiger.

Il mercato della Juventus

La Juventus sta lavorando su altri difensori per la prossima stagione. L'agente sportivo Mino Raiola in una recente intervista ha dichiarato che Matthijs de Ligt potrebbe lasciare la società bianconera. Ha poi sottolineato che Alessio Romagnoli potrebbe essere un rinforzo a parametro zero per i bianconeri.

Si valuta inoltre l'acquisto di uno o due centrocampisti oltre che di una punta di qualità. Piacciono diversi giocatori, su tutti piacciono Tielemans del Leicester e Tchouameni del Monaco. Per il settore avanzato invece potrebbe arrivare la punta della Fiorentina Dusan Vlahovic, in scadenza di contratto con la società toscana a giugno 2023.