La Juventus è stata una delle protagoniste del calciomercato estivo in Serie A, non tanto negli acquisti quanto nelle cessioni. La partenza di Cristiano Ronaldo a tre giorni dalla fine del Calciomercato estivo ha suscitato molto clamore mediatico, per i modi e i tempi in cui è arrivata. La società bianconera si è trovata quindi negli ultimi giorni di mercato a trovare un sostituto del portoghese. È arrivato Moise Kean, anche se come dichiarato da Allegri nella conferenza stampa prima di Napoli-Juventus il nazionale italiano sarebbe arrivato anche con la permanenza di Cristiano Ronaldo.

Di conseguenza l'acquisto del sostituto di Cristiano Ronaldo potrebbe essere rimandato nel 2022, se non a gennaio, durante il prossimo calciomercato estivo. Secondo la stampa spagnola la società bianconera starebbe valutando il trequartista spagnolo Dani Olmo come possibile rinforzo per il settore avanzato. Il nazionale era stato vicino al trasferimento al Barcellona durante il calciomercato estivo dopo l'addio di Griezmann. Alla fine però il Lipsia ha deciso di non farlo partire anche perché non avrebbe avuto modo di trovare un sostituto a poche ore dalla fine del mercato estivo.

Lo spagnolo Dani Olmo possibile acquisto della Juventus nel 2022

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato lanciate dai giornali sportivi spagnoli la Juventus starebbe valutando l'acquisto di Dani Olmo per la prossima stagione.

Il nazionale spagnolo sarebbe considerato il sostituto ideale di Cristiano Ronaldo. La sua valutazione di mercato è di circa 70 milioni di euro. Sul nazionale spagnolo però ci sarebbe l'interesse concreto di diverse società. Fra queste spicca il Barcellona, che aveva provato ad acquistarlo durante il calciomercato estivo. Piace inoltre al Bayern Monaco.

Di certo si tratta di un investimento pesante, la Juventus potrebbe finanziarlo dalla cessione dei giocatori che non sono considerati parte integranti del progetto sportivo bianconero.

Il mercato della Juventus

La Juventus cercherà dalla prossima stagione di rinforzare la rosa portando avanti la strategia di mercato avviata dal 2019.

Si punterà quindi a giovani di qualità senza appesantire il monte ingaggi. Dani Olmo potrebbe rappresentare il giocatore ideale considerando la giovane età ma non è il solo gradito dalla società bianconera. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe ingaggiare a parametro zero il giocatore del Barcellona Dembélé. Il classe 1997 va in scadenza di contratto a giugno 2022 e attualmente non ci sarebbero i presupposti per un suo prolungamento di contratto con la società catalana. Piacciono inoltre Aurelien Tchouameni del Monaco e Boubacar Kamara dell'Olympique Marsiglia per il centrocampo e Dusan Vlahovic nel ruolo di punta centrale.